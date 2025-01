TERREMOTO OGGI IN SICILIA: DUE SCOSSE A LATINA

Due scosse di terremoto oggi, nel giro di sette minuti, si sono verificate nel Lazio, in particolare nella provincia di Latina, entrambe di magnitudo superiore ai due gradi sulla scala Richter. Tra le due, il sisma di intensità più forte è quello delle ore 06:28 di domenica 26 gennaio 2025, di magnitudo ML 2.8 ed epicentro individuato a un solo chilometro da Sezze.

Ma la Sala Sismica di Roma dell’Ingv ha fornito come al solito le coordinate geografiche per individuare con estrema precisione il punto in cui è avvenuto il terremoto oggi: si tratta di latitudine 41.4930, longitudine 13.0590 e ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Per quanto concerne i Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del sisma, sono stati indicati Bassiano, Sermoneta, Roccagorga, Pontinia, Priverno, Maenza, Norma, Carpineto Romano, Roccasecca dei Volsci e Latina.

TERREMOTO OGGI IN SICILIA: DUE SCOSSE VICINO CATANIA

L’altra scossa di terremoto oggi si è verificata alle 06:35, sempre a un chilometro da Sezze, in provincia di Latina, con epicentro a latitudine 41.5050, longitudine 13.0610 e ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Altre due scosse, entrambe di bassa intensità, si sono verificate in provincia di Catania, quindi in Sicilia, con epicentro a Sant’Alfio e Milo, a distanza di circa mezz’ora l’una dall’altra, ma entrambe di magnitudo ML 1.1 sulla scala Richter.

Nel caso del sisma avvenuto a 8 chilometri da Sant’Alfio, la Sala Operativa di Catania dell’Ingv-Oe ha segnalato che l’ipocentro è stato individuato a 0 chilometri di profondità, mentre per quanto riguarda le coordinate per la localizzazione dell’epicentro, si tratta di latitudine 37.7880 e longitudine 15.0720.

Gli altri Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi vicino Sant’Alfio sono Milo, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Zafferana Etnea, Mascali, Castiglione di Sicilia, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Moio Alcantara, Santa Venerina, Riposto, Francavilla di Sicilia, Calatabiano, Malvagna, Randazzo e Motta Camastra.