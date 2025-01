Sono state diverse le scosse di terremoto oggi registrate in Italia e ancora una volta sono state segnalati due eventi sismici ai Campi Flegrei. Che la zona flegrea stia tornando a tremare con più frequenza rispetto a poche settimane fa sembrerebbe essere un dato di fatto ma va detto che i movimenti rimangono molto leggeri senza raggiungere i picchi della primavera 2024. L’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto non riguardante il nostro Paese, ma comunque una zona possiamo definirla di “confine”. Il riferimento è al territorio fra Slovenia e Croazia dove si è verificata la principale scossa di terremoto oggi, di magnitudo 2.2 gradi alle ore 5:49. La scossa di terremoto in questione non è stata ovviamente avvertita lungo il nostro territorio e lo stesso è avvenuto per un altro evento sismico, quello in provincia di Cosenza a Longobucco.

Un sisma molto leggero, con una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:03 ad una ventina di chilometri da Cosenza. Spostiamoci quindi in Campania per i due eventi tellurici ai Campi Flegrei che vi abbiamo anticipato sopra. Entrambi sono stati molto leggeri, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, ma entrambi sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione locale, come da copione del resto.

TERREMOTO OGGI, DUE SCOSSE AI CAMPI FLEGREI

Il primo è stato registrato alle ore 3:49, mentre il secondo poco prima della mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 23:47 minuti. In zona Pozzuoli e Bacoli sono stati diversi coloro che hanno avvertito i due sismi, visto che i movimenti tellurici ai Campi Flegrei hanno questo brutto “vizio” di essere accompagnati da un boato e di movimentare la zona in maniera importante seppur a basse magnitudo.

Segnaliamo un’altra scossa di terremoto oggi, quella avvenuta in Basilicata, ad un chilometro da Castelgrande, in provincia di Potenza, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Infine, a Paternò, nei pressi di Catania, la scossa di terremoto delle ore 23:02 di ieri con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter.

