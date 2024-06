TERREMOTO OGGI LECCO M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

L’evento tellurico si è verificato durante la notte passata, precisamente alle ore 4:09 fra giovedì 20 e venerdì 21 giugno 2024, a due chilometri a ovest di Lierna, in provincia di Lecco (con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter), e come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 45.9520 gradi di latitudine, 9.2790 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Oliveto Lario, magreglio, Bellagio, Barni e Mandello del Lario, località della provincia di Como e Lecco. Proprio Como è risultata la città più vicina all’epicentro, distante 22 chilometri, con Varese più staccata a 38, quindi Monza a 41, Bergamo a 42 e Cinisello Balsamo a 44.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi a un chilometro a ovest di Palmiano, in provincia di Ascoli Piceno, nella regione Marche.

In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:56. Le sue coordinate geografiche sono state 42.9020 gradi di latitudine, 13.4460 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Venarotta, Roccafluvione, Comunanza, Force e Montefortino. Infine la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 34 chilometri, quindi Foligno a 61 e L’Aquila sempre alla stessa distanza. Da segnalare che tutte le scosse di terremoto registrate oggi e riportate su questa pagina non hanno causato alcun danno ne tanto meno alcun ferito.

