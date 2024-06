Terremoto oggi Crotone M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Caltanissetta

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 20 giugno 2024, su quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come sempre andremo a spulciare il bollettino aggiornato live, in tempo reale, da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che segnala un sisma a tre chilometri a sud ovest di Cirò, in provincia di Crotone, nella regione Calabria. Si è trattato di un sisma molto leggero avendo avuto una magnitudo di soli 1.4 gradi sulla scala Richter, ed evento tellurico che si è verificato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:48 fra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2024.

Le sue coordinate geografiche, segnalate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.3610 gradi di latitudine, 17.0480 di longitudine e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro, sono risultati essere Melissa, Cirò Marina, Crucoli, Carficci e San Nicola dell’Alto, tutti del crotonese. Proprio Crotone è risultata essere la città con almeno 50 mila abitanti più vicina all’epicentro, distante 32 chilometri, con Catanzaro più staccata a 64, quindi Cosenza a 69 e infine Lamezia Terme a 76.

TERREMOTO OGGI A CALTANISSETTA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto sempre con una magnitudo molto lieve, precisamente a cinque chilometri a nord est di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 37.7050 gradi di latitudine, 13.8830 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, localizzato la notte scorsa, alle ore 3:09, è stato individuato vicino ai comuni di Villalba, Valledolmo, Marianopoli, Caltavuturo, Sclafani Bagni, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è risultata essere Caltanissetta, distante 28 chilometri, con Agrigento più staccata a 51, quindi Bagheria a 53, poi Palermo a 65 e infine Gela a 78.

