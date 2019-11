Terremoto oggi M 2.0 a Sion/ Ingv ultime scosse, sciame lungo il confine svizzero

Andiamo ad aggiornare l’elenco delle scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi in Italia. Stando a quanto specificato dall’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, la terra ha tremato sul confine fra la nostra nazione e la Svizzera, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato precisamente alle ore 3:01 della notte fra lunedì 11 e martedì 12 novembre, con coordinate geografiche pari a latitudine 46.27 gradi e 7.4 gradi di longitudine, mentre la sua profondità è stata individuata a 10 chilometri sotto il livello del mare. Non è da escludere che in quella zona sul confine vi sia in corso uno sciame sismico, visto che l’Ingv aveva già registrato altre tre scosse nello stesso territorio di magnitudo 2.0 (due) e 2.2, alle ore 20:35 e 10 di ieri, nonché alle 17:12 di domenica sera.

TERREMOTO ANCHE IN SICILIA, A CATANIA

Per correttezza di informazioni c’è da dire che tutti i movimenti tellurici verificatisi in questi due giorni in Svizzera, nei pressi di Sion, non hanno provocato danni ad edifici o strade, ne tanto meno feriti. Da segnalare anche un altro terremoto, avvenuto nel pomeriggio di ieri, precisamente in Sicilia, in località Caltagirone (provincia di Catania). Un sisma avvenuto alle ore 14:14 di ieri, lunedì 11 novembre, con magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, che ha interessato i comuni di Grammichele, Mazzarrone, Niscemi, San Michele di Ganzara, Licodia Eubea e Mineo. Le città “colpite” dal sisma sono state invece quelle di Vittoria, Gela, Ragusa, Modica, Caltanissetta e Catania, tutte dislocate in un raggio massimo di 60 chilometri. Anche questo sisma, così come già specificato sopra per il terremoto svizzero, non ha provocato danni o feriti.

