Terremoto oggi sud Francia, M 5.4 vicino confine Italia/ Video, crolli: paura a Lione

Fortissimo terremoto avvenuto poco dopo le ore 11 nel sud della Francia, per nulla lontano al confine con l’Italia: scossa di M 5.4 – secondo l’Ufficio sismologico centrale francese (BCSF), M 5.0 per il centro italiano INGV – che ha provocato alcuni crolli e già 5 feriti segnalati nella prefettura di Drome. Il più grave sarebbe caduto da un’impalcatura a Montelimar, il comune-epicentro del sisma che ha spaventato tutto il sud Francia e avvertito fino al confine italiano. Grossi danni non vi sarebbero per fortuna e nemmeno vittime ma il panico suscitato nei secondi di diffusione del terremoto è stato tremendo: secondo la France Presse, la scossa è stata avvertita distintamente nelle grandi città di Lione, Montpellier, Grenoble, Avignone e Marsiglia anche se è l’intera prefettura della Drome ad aver ricevuto tramite i Vigili del Fuoco le maggiori segnalazioni per interventi, piccoli crolli e qualche ferito lieve. Alcuni comuni del vicino dipartimento dell’Ardèche hanno diffuso l’allerta ai cittadini per non ritornare nelle case per il momento, in attesa delle verifiche di autorità e protezione civile.

TERREMOTO NEL SUD DELLA FRANCIA, EPICENTRO A MONTELIMAR

«La Terra ha tremato a Montelimar. Non ci sarebbero stati danni. Non è stato necessario alcun intervento antincendio», ha detto il sindaco della città, Franck Reynier ai colleghi di BfmTv. Nel frattempo i vigili del fuoco di Vaucluse hanno fatto sapere di aver ricevuto almeno 50 chiamate di emergenza nei comuni al nord del dipartimento, tra Valre’as e Bolle’ne. L’ipocentro del fortissimo terremoto di grado M 5.4 è avvenuto a 11 km di profondità sotto il livello del terreno, mentre l’epicentro per l’appunto segnalato nella Drome appena fuori il comune di Montelimar. Tra i feriti vi sarebbero anche alcuni cittadini presi da crisi di panico dopo aver udito distintamente la fortissima scossa ai piani alti delle loro abitazioni, con crolli e danni come evidenziano i social in queste ore convulse post-sisma. Intanto anche Il prefetto di Le Teil, chiede agli abitanti di quella zona particolarmente colpita di «rimanere fuori dalle case per il momento».

#Séisme vers #Montélimar : Des premières images arrivent. Les dégâts semblent matériels et globalement limités. Pour rappel, la #secousse a été évaluée à 5,4 sur l’échelle ouverte de #Richter. 📸 Naël Jammal constate que les murs ont bougé et ont fait tombé des objets. pic.twitter.com/8twi2zG8Su — La Radio Météo 🎙 (@radiometeo) 11 novembre 2019





