Terremoto oggi M 2.4 Crotone/ Ingv ultime scosse: sciame sismico in corso in Calabria

Sono numerose le scosse di terremoto registrate nella giornata di oggi, 4 aprile 2020. La zona più colpita, come si evince dai dati comunicati dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, risulta essere quella della Calabria, precisamente la costa ionica calabrese. Tre infatti i movimenti tellurici registrati in zona nella notte appena passata, con l’aggiunta di numerose scosse negli scorsi giorni. La più recente è avvenuta alle ore 5:27 con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche del sisma sono state 39.09 gradi di latitudine e 17.14 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata dall’Ingv a 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni più vicini al sisma sono stati Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Scandale, Rocca di Neto e San Mauro Marchesato. A livello di città, oltre a quella crotonese, si segnalano anche Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza, distanti in un raggio compreso fra i 50 e gli 80 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI ANCHE NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Nella stessa zona la terra ha tremato nuovamente alle ore 5:21 di oggi con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, nonché all’una e zero sette (M 2.4). Sempre in Calabria si è verificata una scossa nel mar Tirreno meridionale, di fronte alla costa cosentina, in marea aperto, alle ore 4:25 della notte passata. In questo caso la magnitudo è stata di 2.3 gradi, con una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma non ha interessato alcun comune, verificandosi in mare aperto, e la città più vicina risulta essere Cosenza, a 84 chilometri di distanza dall’epicentro. Alle ore 23:55 di ieri sera, ha invece tremato la provincia di Potenza, in Basilicata, un sisma di magnitudo 2.4 gradi localizzato nel comune di Rotonda. Tornando ai numerosi sismi registrati sulla scossa ionica calabrese, in totale, dal 2 aprile scorso, sono state 13 le scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi fra cui una di M 4.0 e una di M 3.9. In ogni caso, non si sono verificati danni ne feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA