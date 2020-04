Terremoto oggi Roma M 3.0/ Ingv ultime scosse, 11 sismi in due ore nel Crotonese

Si rinnova anche quest’oggi, venerdì 3 aprile 2020, l’appuntamento quotidiano con i terremoti che si verificano nella nostra Penisola. Alle 2.12 di questa notte un sisma di magnitudo 3.0 (scala Richter) è stato registrato dalle apparecchiature della Sala Sismica romana dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), con epicentro situato a un chilometro a est di Marcellina (Roma), a soli 32 chilometri dalla Capitale, dove è stato avvertito nitidamente. Le coordinate geografiche della scossa, avvenuta a una profondità di 16 chilometri, sono state le seguenti: 42.o3 latitudine e 12.82 longitudine. Hanno tremato anche le vicine località di San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Palombara Sabina, Roccagiovine, Castel Madama, Tivoli, Mandela, Licenza, Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, Monteflavio, Sambuci, Percile, Moricone, Saracinesco, Cineto Romano, Ciciliano, Montorio Romano, San Gregorio da Sassola, Anticoli Corrado, Montelibretti, Roviano, Casape, Orvinio (Rieti), Riofreddo, Nerola, Mentana, Scandriglia (Rieti), Vallinfreda, Cerreto Laziale, Arsoli, Marano Equo, Poli, Vivaro Romano, Pisoniano, Fonte Nuova, Gerano, Monterotondo, Gallicano nel Lazio, Agosta, Oricola (L’Aquila), Rocca Canterano, Pozzaglia Sabina (Rieti), Turania (Rieti), Poggio Moiano (Rieti).

TERREMOTO OGGI: SCIAME SISMICO NEL CROTONESE

Dopo il primo evento di ieri, giovedì 2 aprile 2020, si sono protratte nella notte, a partire indicativamente dall’aurora, le scosse lungo la costa ionica crotonese e all’interno dello stesso capoluogo provinciale. La terra ha iniziato a tremare alle 5:13, per poi farlo altre dieci volte, l’ultima (si spera) alle 7.33 di questa mattina, con epicentro a Crotone e con un’intensità pari a 1.1 di magnitudo (scala Richter). Decisamente più intensi i sismi delle 5:13 (3.3), delle 5:26 (2.5) e delle 5.52 (3.8). In particolare, quest’ultimo, avvenuto a una profondità di 23 chilometri, presentava le seguenti coordinate geografiche: 39.09 latitudine, 17.2 longitudine. Oltre che nella città di Crotone, il terremoto è stato avvertito anche in altri luoghi della Calabria, quali Isola di Capo Rizzuto e Cutro, essendosi verificato a 56 chilometri a est di Catanzaro, a 77 chilometri a est di Lamezia Terme e a 85 chilometri a est di Cosenza, tutte località con popolazione nettamente superiore ai 60mila abitanti.



