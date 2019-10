Terremoto oggi M 2.4 Pordenone/ Ingv ultime scosse, ancora sciame sismico a Cosenza

Un nuovo terremoto viene segnalato oggi in Friuli Venezia Giulia. Stando a quanto specificato dall’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, (l’Ingv), si è verificata una scossa all’alba di oggi, lunedì 28 ottobre. Si è trattato di un movimento tellurico lieve, di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, localizzato precisamente alle ore 5:48. Il terremoto ha avuto una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre l’epicentro è stato individuato con coordinate geografiche pari a 46.21 gradi di latitudine, e 12.76 di longitudine, in località Meduno (provincia di Pordenone). Oltre a Meduno, i comuni interessati dal sisma sono stati Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Maniago, Sequals, Arba e Tramonti di Sotto, mentre, a livello di città, segnaliamo Pordenone, Udine e Treviso nel raggio di una settantina di chilometri. Il sisma di stamane non ha comunque provocato danni agli edifici ne tanto meno feriti.

NUOVE SCOSSE DI TERREMOTO SULLE COSTA DELLA CALABRIA

Prosegue intanto lo sciame sismico sulle coste calabresi in provincia di Cosenza. Anche nella serata di ieri, infatti, si sono verificate delle scosse nel mar Tirreno meridionale, di fronte a Scalea. Si è trattato di movimenti che come riferito dalla sala sismica Ingv di Roma hanno avuto una magnitudo minima di 2.3 gradi, fino ad un massimo di 2.4. In totale, sono state ben 21 le scosse superiori ai magnitudo 2.0, quindi quelle ufficialmente registrate, da venerdì mattina alla serata di oggi, a conferma dell’intesa attività sismica nella zona. Infine, sempre nella giornata di ieri, segnalato un terremoto di magnitudo 3.1 a Cavasso Nuovo, provincia di Pordenone, alle ore 18:52. In ogni caso tutti i movimenti tellurici delle ultime ore non hanno provocato danni o feriti.

