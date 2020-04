Terremoto oggi M 2.9 in Calabria/ Ingv ultime scosse: sisma nel mar Ionio

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, sul territorio italiano. L’evento sismico, come comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto più comunemente come Ingv, ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto al di sotto della Calabria, nel mar Ionio settentrionale. L’epicentro ha avuto coordinate geografiche precise pari a 37.8 gradi di latitudine, 16.91 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, di 41 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato registrato alle ore 00:29 della notte appena passata, quella fra lunedì 6 e martedì 7 aprile, e non ha interessato da vicino alcun comune essendo verificatosi in mare aperto. Il terremoto non ha inoltre causato alcun danno agli edifici o alle strade, ne tanto meno ha provocato dei feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO NELLE MARCHE E IN TOSCANA

Quello nella regione calabrese è l’ultimo ed unico terremoto verificatosi oggi in Italia, in precedenza, vanno segnalate due scosse avvenute nella serata di ieri, a cominciare da quella nella regione Marche, in provincia di Macerata. Alle ore 20:58, nel comune di Ussita, l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Ussita, ed ha riguardato da vicino i comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Fiordimonte, Preci e Monte Cavallo. A livello di città, invece, si segnalano Foligno, Teramo, Terni, Perugia e L’Aquila, dislocate in un raggio minimo di 35 e massimo di 71 chilometri. Il terremoto, anche in questo caso, non ha causato danni ne feriti, vista anche la sua lieve entità. Segnaliamo infine un’ultima scossa registrata nella serata di ieri sempre al centro della nostra penisola, precisamente in località Compiano, in provincia di Prato (Toscana). L’evento è avvenuto alle ore 20:53 di ieri sera, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e una profondità di sette chilometri. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.



