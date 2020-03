Terremoto oggi M 3.0 Palermo/ Ingv ultime scosse, trema anche la Calabria

Andiamo ad analizzare le scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi in Italia. Come riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono tre i sismi delle ultime ore, a cominciare dall’evento più “significativo”, quello di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter avvenuto in quel della Sicilia, provincia di Palermo. La scossa è stata registrata alle ore 3:15 della notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo, con coordinate geografiche pari a 38.38 gradi di latitudine e 12.94 di longitudine, mentre la profondità è stata di 26 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto al largo, in mare aperto, e di conseguenza non vi sono comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro. Le città più vicine restano invece Palermo, Trapani, Bagheria, Marsala e Mazara del Vallo, dislocate fra i 47 e gli 86 chilometri dall’epicentro. La seconda scossa più significativa è stata quella di magnitudo 2.9, verificatasi alle ore 2:29 della notte passata.

TERREMOTO OGGI M 2.9 LUNGO IL CONFINE CON LA SLOVENIA

L’evento tellurico si è verificato lungo il confine fra l’Italia le Slovenia, con coordinate geografiche pari a 46.22 gradi di latitudine, e 13.64 di longitudine, mentre la profondità è stata di di 7 chilometri sotto il livello del mare. Nelle vicinanze troviamo numerosi comuni della provincia di Udine, leggasi Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Torreano. Le città più vicine sono invece state Udine, Trieste e Pordenone. Il sisma avvenuto stanotte lungo il confine est dell’Italia, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti, anche se l’entità è stata comunque moderata. Infine da segnalare un’ultima scossa avvenuta nuovamente nel sud Italia, precisamente in Calabria. Alle ore 2:06 della notte fra sabato e domenica 8 marzo, un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ha interessato la costa crotonese, precisamente in località Cirò Marina. L’evento ha avuto una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, ed è andato a colpire una zona che nelle ultime settimane ha fatto registrare numerose scosse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA