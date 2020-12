TERREMOTO OGGI M 3.4 A SALIZZOLE (VERONA)/ Ingv, trema Nord-Est dopo scossa Croazia

Dopo il violento terremoto di magnitudo 6.4 sulla scala Richter verificatosi in Croazia, una nuova scossa ha interessato il Nord-Est. Questa volta l’epicentro ha avuto luogo sul suolo italiano, precisamente a Salizzole, in provincia di Verona. Come riportato dal consueto aggiornamento fornito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma, avvenuto alle ore 14:02 di oggi, martedì 29 dicembre 2020, ha fatto registrare una magnitudo di 3.4 sulla scala Richter. L’epicentro del terremoto è stato individuato nel punto di coordinate geografiche pari a latitudine 45.24 e longitudine 11.06, con ipocentro localizzato ad una profondità del sottosuolo. Ancora troppo presto per dire con assoluta certezza se la scossa sia direttamente collegata a quella che ha distrutto il centro di Petrinja in Croazia.

TERREMOTO OGGI M 3.4 A SALIZZOLE (VERONterremotoA)

Se si sia trattato o meno di una scossa di assestamento dovuta a quella ben più forte verificatasi oggi prima di mezzogiorno sull’altra sponda del Mar Adriatico dovranno dirlo i sismologi nelle prossime ore. Quel che è certo è che il terremoto di M 3.4 verificatosi intorno alle 14 di oggi è stato avvertito nitidamente nel Veronese. Questi i comuni situati nel raggio di 10 km dall’epicentro del sisma: Salizzole, Bovolone, Isola della Scala, Nogara, Sorgà, Concamarise, Erbè, Castel D’Ario e Sanguinetto. Al netto del forte spavento, incrementato anche dal terremoto avvenuto poco prima in Croazia, che ha portato anche alcune persone a scendere in strada, al momento non si hanno fortunatamente notizie di danni a persone e/o cose. Ulteriori aggiornamenti seguiranno eventualmente nelle prossime ore.



