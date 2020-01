Terremoto oggi M 3.8 Cosenza/ Ingv ultime scosse, sciame sismico nel catanzarese

Sono numerose le scosse di terremoto registrate quest’oggi in Italia. La più significativa si è verificata alle ore 5.32 di stamane, giovedì 23 gennaio, in Calabria. Come comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento si è verificato in mare, non troppo distante dalla costa, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 39.51 di latitudine, e 15.83 di longitudine. Un terremoto che è stato molto profondo in quanto l’ipocentro è stato localizzato 272 km sotto il livello del mare. La scossa è stata significativa in quanto la magnitudo è stata di 3.8 gradi sulla scala Richter, ed è stata avvertita in numerosi comuni della zona, leggasi Bonifati, Acquappesa, Belvedere Marittimo, Sangineto, Guardia Piemontese, Sant’Agata di Esaro, Diamante e Buonovicino. Il sisma non ha provocato danni, ma al momento sono in corso tutte le verifiche del caso per la conferma.

NUMEROSE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI IN CALABRIA

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi alle 6:42 sempre in Calabria, ma in provincia di Catanzaro, precisamente nel comune di Albi. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, con un ipocentro localizzato a 2 chilometri sotto il livello del mare. In questa zona del catanzarese si stanno registrando continue scosse, ed oltre a quella appena elencata, se ne è verificata un’altra alle ore 4:42 della notte appena passata, di magnitudo 2.0 gradi, nonché una ieri sera, alle ore 22:51, di magnitudo 2.5. Uno sciame sismico evidentemente in corso, che comunque non ha provocato danni ne feriti, ma solamente tanta paura. Segnaliamo infine un terremoto in Sicilia, in provincia di Messina, di magnitudo 2.4. La scossa è stata registrata dall’Ingv a quattro chilometri di distanza da Longi, con una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare. Il comune si trova ad una sessantina di chilometri da Acireale e Catania: non si registrano, anche in questo caso, danni o feriti.

