Diverse scosse di terremoto oggi in Italia, tutte comunque inferiori alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. La principale è stata quella segnalata stamane all’alba alle ore 6:41 ad Esanatoglia, in provincia di Macerata (nelle Marche), con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter. Un altro evento si è verificato alle 6:13, in mare aperto, lontano dalla costa. Siamo di preciso nel mar Tirreno Meridionale, un sisma verificatosi alle ore 6:13 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma non ha interessato nessun comune vista la lontananza dalla terraferma, mentre la città più vicina è risultata essere Messina, distante 60 chilometri con Reggio Calabria a 70.

Terremoto oggi a Pesaro Urbino, M 1.5/ Ultime notizie INGV: tre violente scosse in Indonesia e Argentina

Per quanto riguarda la terraferma, invece, la scossa di terremoto oggi principale è stata quella localizzata nella regione Emilia, già falcidiata in queste ore dal maltempo. Stando all’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si è verificato un sisma a sette chilometri a nord est di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato 47 minuti dopo la mezzanotte, nei pressi di Finale Emilia e di Mirandola. La città di riferimento è invece risultata essere Carpi, distane 28 chilometri, con Ferrara invece più staccata a 33.

Terremoto oggi Catanzaro M 2.9/ Ingv ultime notizie: sisma vicino ad Albi

TERREMOTO OGGI AL VESUVIO, I DETTAGLI INGV

Proseguiamo con l’elenco delle scosse di terremoto oggi con quella localizzata al Vesuvio, noto vulcano campano, dove è stato segnalato un evento sismico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, la notte passata, alle ore 4:45. Massa di Somma e San Sebastiano al Veusuvio, i due comuni nel napoletano più vicini all’epicentro, mentre la cittadina più vicina è risultata Portici, distante 6 chilometri, con Torrel del Greco a sette.

Segnaliamo infine un evento tellurico avvenuto nella tarda serata di ieri sempre nel sud della nostra penisola, di preciso alle isole Eolie, in Sicilia (provincia di Messina). Alle ore 23:19 di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, un evento con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ha scosso le piccole isole siciliane, nei pressi di Lipari e Gioiosa Marea: siamo a 62 chilometri da Messina e a 73 da Reggio Calabria.