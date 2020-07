Terremoto oggi Matera M 2.7/ Ingv ultime scosse, trema la Basilicata nella notte

Una scossa di terremoto in Basilicata è stata registrata quest’oggi. Tramite il sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, apprendiamo infatti di un evento tellurico di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, registrato di preciso a sette chilometri a nord ovest dal comune di Bernalda, in provincia di Matera. Il sisma ha avuto come coordinate geografiche 40.47 di latitudine e 16.66 di longitudine, mentre la profondità è stata di 10 chilometri sotto il livello del mare. L’evento è avvenuto durante la notte appena passata, alle ore 2:14 fra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, ed è stato avvertito in maniera significativa in numerosi comuni della zona. La scossa ha infatti interessato i paesi di Montescaglioso, Pomarico, Pisticci, Ginosa, Maglionico, Ferrandina, Craco, tutti comuni del materano con l’eccezione di Ginosa in provincia di Taranto. A livello di città, invece, si segnalano la presenza di Matera, Altamura e Taranto dislocate in un raggio compreso fra i 20 e i 50 chilometri.

TERREMOTO OGGI MATERA, TREMA ANCHE IL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Diverse sono state le scosse segnalate dall’Ingv in queste ore, a cominciare dall’ultima, quella registrate alle ore 7:08 di stamattina in provincia di Udine, precisamente in località Venzone. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare. Ha poi tremato per due volte il mar Tirreno Meridionale, con due scosse localizzate non troppo distanti dallo stretto di Messin,a fra Sicilia e Calabria. Il primo evento è stato registrato alle ore 23:59 di ieri sera, in mare aperto, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter. Il secondo, invece, è stato segnalato alle ore 5:40 di questa mattina, una scossa ben più lieve pari a 2.0 gradi. Tutti gli eventi tellurici che abbiamo elencato in questa pagina non hanno comunque provocato alcun danno ad edifici o strade, ne tanto meno dei feriti, trattandosi di scosse lievi.



