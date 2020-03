Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime scosse, trema anche la provincia di Catania

Nuove scosse di terremoto sono state segnalate per oggi sul suolo italiano. La più recente si è verificata alle ore 5:33 di questa mattina, come specificato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv. L’epicentro del sisma è stato la costa siciliana nord orientale, nella provincia di Messina, con coordinate geografiche pari a 38.35 gradi di latitudine, e 14.59 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata 5 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, è avvenuto in mare aperto, di conseguenza non ha coinvolto nessun comune, mentre a livello di città, segnaliamo Messina, Reggio Calabria, Acireale e Bagheria, tutte distanti fra gli 85 e i 100 chilometri dalla zona del terremoto. Non vengono comunicati al momento dei danni o dei feriti. Altra scossa avvenuto alle ore 4:36 della notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A CATANIA

L’evento sismico, come comunicato dalla sala simisca Ingv in Roma, è avvenuto sempre in Sicilia, ma al largo della costa catanese. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 37.68 gradi di latitudine e di 15.49 longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata localizzata 32 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso, visto che il terremoto è avvenuto al largo e non sulla terraferma, non si segnalano comuni limitrofi l’epicentro, mentre le città più importanti distano almeno una trentina di chilometri, a cominciare dalla più vicina, Acireale, passando poi per Catania, Reggio Calabria, Messina e infine Siracusa. Infine da segnalare un’ultima scossa, avvenuta però nella giornata di ieri, precisamente alle ore 16:07. Anche in questo caso l’evento tellurico si è verificato in Sicilia, sempre lungo la costa messinese interessata dal terremoto di stamane. La scossa è stata lieve, di magnitudo 2.2 gradi, e non ha causato alcun danno ne coinvolto alcuna persona.

