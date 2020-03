TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO M 2.0/ Ultime scosse Ingv, sisma sulla costa calabrese

Nuova scossa di terremoto avvenuta oggi, in una zona fra le più nominate su queste pagine. Tutti i dettagli dell’evento tellurico sono forniti dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a cominciare dal luogo, il mar Tirreno meridionale. Siamo di fronte alla costa della Calabria, fra i comuni di Amantea e Lamezia Terme, e l’evento si è verificato alle ore 7:52 di questa mattina. Le coordinate geografiche, come comunicato dalla sala sismica Ingv in Roma, sono 38.97 gradi di latitudine e 15.63 di longitudine, con una profondità decisamente elevata pari a 177 chilometri sotto il livello marino. La scossa di magnitudo 2.0, essendosi verificata in mare aperto, non ha interessato alcun comune, mentre le città più vicine all’epicentro sono state quelle di Lamezia Terme, Cosenza, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, per una distanza che va dai 60 chilometri della prima ai 96 dell’ultima. Al momento non sono stati segnalati danni ne tanto meno dei feriti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TERREMOTO OGGI MAR ADRIATICO M 2.6

Nella mattinata di oggi si è verificata una scossa di terremoto nell’Adriatico centrale, in mare aperto. Di fronte alla costa abruzzese, alle ore 7:09 di stamane, venerdì 13 marzo, è avvenuto un evento tellurico di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter. I dettagli del sisma di poco fa sono forniti dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che specifica che il sisma ha avuto delle coordinate geografiche pari a 42.41 gradi di latitudine con 14.93 di longitudine, mentre l’ipocentro, la sua profondità, è stato individuato 53 km sotto il livello del mare. Il sisma, essendo avvenuto lontano dalla costa, non ha interessato da vicino alcun comune tenendo conto anche del fatto che le città più vicine sono state Pescara e Chieti, distanti rispettivamente 59 e 63 chilometri dalla zona del terremoto. L’evento tellurico, vista anche la sua lieve entità, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI LUNGO IL CONFINE ITALIA-SVIZZERA

Altra scossa di terremoto avvenuta stamane non troppo lontano dalla Lombardia e dal Piemonte, lungo il confine con la Svizzera. Alle ore 6:41 un evento di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, si è verificato nel Canton Ticino, la zona italiana della nazione elvetica. Il sisma è stato piuttosto superficiale, facendo registrare una profondità di 12 chilometri, ed ha interessato da vicino alcuni comuni della provincia di Verbania, leggasi Formazza, Premia e infine Baceno. Varese, Como e Novara sono invece le città più vicine all’epicentro, dislocate in un raggio che va dai 60 ai 100 chilometri. Anche in questo caso, nessun danno ne feriti. Infine segnaliamo una scossa di ieri sera avvenuta nel mar Tirreno meridionale, di fronte alla costa trapanese della Sicilia. Alle ore 21:23 un evento di magnitudo 2.1 gradi, con una profondità di 10 chilometri, senza alcuna conseguenza.



