Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime scosse, un sisma anche a Gubbio

Una scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Sicilia, una delle regione a più alta attività sismica delle ultime settimane. L’evento tellurico è stato catalogato dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, una scossa quindi decisamente moderata. Il terremoto è avvenuto in provincia di Messina, a due chilometri a nord ovest di Graniti, e le coordinate geografiche precise sono state di 37.91 gradi di latitudine, e 15.21 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata 19 chilometri sotto il livello marino. Il terremoto è avvenuto stamane, alle ore 7:06 di martedì 3 marzo, ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi l’epicentro, leggasi Motta Camastra, Gaggi, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, Francavilla di Sicilia e Limina. Acireale, Messina, Catania, Reggio Calabria e Siracusa sono invece le città più importanti dislocate in un raggio massimo di 90 chilometri. La scossa di stamane, vista la sua lieve entità, non ha provocato danni ne feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A GUBBIO, PERUGIA

Un’altra scossa è stata segnalata quest’oggi dalla sala sismica in Roma dell’Ingv, in quel di Gubbio. Alle ore 2:26 della notte fra lunedì 2 e martedì 3 marzo, la terra ha tremato nel noto comune perugino con una magnitudo di 2.0 gradi. L’ipocentro della scossa è stato individuato 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre le coordinate geografiche del sisma sono state di 43.37 gradi di latitudine e 12.54 di longitudine. I comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Scheggia e Pascelupo, Pietralung, Cantiano, Costacciaro, Sigillo, Montone, Umbertide, Fossato di Vico. Perugia dista invece 32 chilometri dal punto della scossa, mentre Foligno 48, e Arezzo, in Toscana, poco più di 50. Anche in questo caso l’evento tellurico non ha fatto registrare dei danni o dei feriti. Le due scosse appena elencate restante le uniche avvenute quest’oggi sul territorio nazionale: rimaniamo in attesa di eventuali altri aggiornamenti che vi comunicheremo quanto prima.

