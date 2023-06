Terremoto oggi Messina M 2.2/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Modena

Nella giornata di oggi, martedì 27 giugno 2023, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Messina. A fornire tutti i dettagli del sisma è stato come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tramite il proprio sito web ha fatto sapere che l’evento tellurico è avvenuto di preciso lungo la Costa Siciliana nord orientale. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 1:10, nel cuore della notte passata, fra lunedì 26 e martedì 27 giugno 2023.

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 38.3010 gradi di latitudine, 15.2480 di longitudine, e una profondità di 117 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Venetico, Spadafora, Pace del Mela, San Filippo del Mela e Meri, tutti paesi della provincia di Messina. Proprio la città dello Stretto è risultata essere la più vicina al sisma, distante solo 29 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 41, quindi Acireale a 77 e infine Catania a 90.

TERREMOTO OGGI, SISMA DI M 1.9 A MODENA, I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi in Emilia Romagna, di preciso a tre chilometri a nord di Finale Emilia, in provincia di Modena. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 3:37 della notte passata.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 44.8630 gradi di latitudine, 11.2940 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Bondeno, Sant’Agostino, San Felice sul Panaro, Mirabello e Felonica, località della provincia di Ferrara e Modena. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Ferrara, distante 26 chilometri, con Carpi a 33, quindi Modena a 38. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

