Terremoto oggi Naso M 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa in provincia di Messina

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto oggi in provincia di Messina. Con profondità 20 km, la scossa si è registrata precisamente a Naso, in provincia di Messina. La scossa si è registrata alle 8 e 41 e 13 secondi, con coordinate geografiche latitudine 38.1280 e longitudine 14.8070 ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Immagini Buon Ferragosto 2022/ Foto di auguri: mare, sole, grigliate e angurie

La terra ha tremato non solamente in Sicilia. Un altro terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato registrato nella zona a 2 km SW da Baiso (RE), alle ore 07:51:58. Il terremoto a Baiso, in provincia di Reggio Emilia, ha coordinate geografiche latitudine 44.4780 e longitudine 10.5840 ad una profondità di 23 km. Il terzo terremoto di giornata in Italia è stato registrato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, con magnitudo ML 2.2. Nel dettaglio il terremoto è avvenuto a 6 km E San Giovanni Rotondo (FG), alle ore 03:32:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6990, 15.7980 ad una profondità di 16 km.

Buon Ferragosto 2022, frasi auguri/ "Dieta oggi? Come andare per saldi senza soldi!"

TERREMOTO OGGI: SCOSSA IN NUOVA CALEDONIA

Non solo scosse in Italia. Il terremoto di oggi con magnitudo più alta è avvenuto in Nuova Caledonia. La scossa è stata fatta registrare nella tarda serata di ieri: un terremoto di magnitudo Mwp 6.2 è avvenuto nella zona della Nuova Caledonia alle ore 23:04:46 italiane, il 14 agosto. L’orario locale recitava le 08:04:46 del 15 agosto. Le coordinate geografiche sono latitudine -21.9160 e longitudine 171.0960. La scossa è stata registrata ad una profondità di 74 km.

Scossa anche in Nuova Zelanda, dove è stato registrato un terremoto di magnitudo Mwp 6.6. Il sisma è avvenuto il 14-08-2022 alle 15:44:21 or italiana, l’1:44 del 15 agosto ora locale. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) -32.8150, -179.0070 ed è avvenuto una profondità di 20 km. Un terremoto Mw magnitudo 5.6 alle ore 10:20 italiane del 14-08-2022 è stato registrato a Qinghai, in Cina.

Com'è morta Carmen Scivittaro e malattia/ “Lottava da tempo” dopo morte del fratello…

© RIPRODUZIONE RISERVATA