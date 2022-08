Terremoto oggi Pavullo nel Frignano M 2.2/ Ingv ultime notizie: trema terra a Modena

TERREMOTO OGGI: I DATI INGV

Trema la terra in provincia di Modena nella giornata del 26 agosto. Nessun terremoto, oggi, rilevato dalla sezione Ingv di Roma. Andiamo dunque a vedere cosa è successo ieri alla terra. Una scossa è stata rilevata a 6 km Nord-est da Pavullo nel Frignano, comune in provincia di Modena. La terra è tremata alle ore 14:08 di venerdì, a 24 km di profondità, con latitudine 44.3830 e longitudine 10.8790. Il comune si trova a 30 km da Modena, 39 da Bologna, 40 da Reggio Emilia e 45 da Carpi.

Nessun danno a persone o cose è stato rilevato. La scossa, infatti, molto lieve e ad una profondità non trascurabile, non è stata neppure avvertita dalla popolazione. Sempre nella giornata di ieri ancora una piccola scossa nel Tirreno Meridionale, in pieno mare, di magnitudo 2.4 alle ore 06:55 della mattina. Una scossa a ben 134 km di profondità. E ancora, sempre il 26 agosto, una piccola scossa di 2.1 è stata rilevata nella Costa Siciliana Nord.

TERREMOTO, LE SCOSSE DEGLI ULTIMI GIORNI

Passando invece alle scosse degli ultimi giorni, vista l’assenza di terremoti oggi in Italia e nel mondo, vediamo che il 25 agosto si è registrata una piccola scossa di 2.4 nella Costa Calabra Nord alle ore 19:13. Qualche ora prima, alle 17:46, una scossa 2.3 era stata fatta registrare nel Mar Ionio Meridionale. Nel pomeriggio del 25 agosto anche sulla Costa Croata Settentrionale è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 e ad una profondità di 5 km, con coordinate geografiche 44.8950 e 15.2430 di longitudine.

La scossa più rilevante degli ultimi giorni è stata quella registrata dalla Sala sismica Ingv di Roma a Frisanco, in provincia di Pordenone, a 3 km nord dal paese. La scossa, avvenuta alle 02:34 del 25 agosto, ha profondità 9 km e coordinate geografiche latitudine 46.2400 e longitudine 12.7230. Il comune si trova a 34 km a Nord di Pordenone, a 44 km a ovest di Udine e a 73 km a nord-est da Treviso. La scossa, comunque, non è stata avvertita dalla popolazione e non ha fatto registrare danni.

