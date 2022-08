Terremoto oggi Messina, M 2.1/ Ingv ultime notizie: sisma anche nel Mar Tirreno

Nuove scosse di terremoto oggi in Italia. A segnalarle come sempre è l’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), che raccoglie e fornisce dati utili, oltre ovviamente a monitorare la situazione dal punto di vista sismico. L’ultimo terremoto al di sopra dei 2 gradi sulla scala Richter è quello registrato dopo l’alba, per la precisione alle ore 06:55. Questo sisma ha avuto magnitudo ML 2.4, ma non è stato distinto dalla popolazione, essendo avvenuto nella zona meridionale del Mar Tirreno, ad una profondità di 134 chilometri.

L’epicentro del terremoto di oggi, segnalato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv, è stato individuato anche con le coordinate geografiche. Quindi, l’epicentro è stato localizzato a latitudine 38.5030 e longitudine 15.5350. Nella notte, sempre oggi, è stato registrato invece dall’Ingv un terremoto sulla parte nord orientale della costa siciliana, non lontano da Messina.

TERREMOTO OGGI IN SICILIA: I COMUNI INTERESSATI

Questo terremoto è avvenuto in Sicilia oggi alle ore 03:00 e, secondo i dati forniti dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto come epicentro la parte di mare che bagna Calderà. Nello specifico, è stato individuato con le coordinate geografiche che riportiamo di seguito: latitudine 38.1900, longitudine 15.1710 e ipocentro attestato ad una profondità di 10 km. Per quanto riguarda i Comuni individuati entro i 20 chilometri dall’epicentro, l’Ingv cita i seguenti che sono tutti localizzati in provincia di Messina: Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Milazzo, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Furnari, Castroreale, Falcone, Santa Lucia del Mela, Mazzarrà Sant’Andrea, Pace del Mela, Oliveri, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Torregrotta, San Pier Niceto, Tripi, Basicò, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Spadafora, Patti, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia.

