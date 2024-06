Terremoto oggi Perugia M 2.5/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche ad Enna

Nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2024, non si segnalano particolari scosse di terremoto significative sul nostro Paese. La principale ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi ed è stata localizzata in Umbria, oltre ad una di 1.9 gradi sulla scala Richter, segnalata in Sicilia. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha inoltre registrato una scossa di magnitudo 3.9 gradi lungo il confine fra Svizzera e Germania, evento tellurico che comunque non ha causato particolari danni ne tanto meno dei feriti. Vediamo quindi nel dettaglio le scosse più importanti di oggi, a cominciare da quella localizzata a 10 chilometri a est di Umbertide, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 2.5 gradi.

La Sala Sismica INGV-Roma, che ha registrato il sisma, ha fatto sapere che la scossa è avvenuta alle ore 4:18 fra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno 2024, individuata in un epicentro con coordinate geografiche di 43.2720 gradi di latitudine, 12.4470 di longitudine e una profondità di 65 chilometri sotto il livello del mare. I comuni localizzati nel raggio di 20 chilometri sono stati quelli di Montone, Gubbio, Valfabbrica e Pietralunga, tutti del perugino, mentre la città più vicina è risultata Perugia, a 19 chilometri dall’epicentro, con Foligno a 41, quindi Arezzo a 51, poi le due marchigiane Fano e Pesaro rispettivamente a 79 e 80 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI ENNA, I DETTAGLI INGV

A sette chilometri a sud ovest di Nicosi, in provincia di Enna, l’Ingv ha invece segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter alle ore 5:20 di oggi, giovedì 27 giugno 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state latitudine 37.7010 gradi e longitudine 14.3440 gradi, con l’aggiunta di un ipocentro, una profondità, di 54 chilometri sotto il livello del mare. Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Assoro e Calascibetta sono stati i comuni localizzati nel raggio di 20 km, mentre Caltanisetta, distante 34 chilometri, è la città con almeno 50mila abitanti situata più vicina al sisma.

