Terremoto oggi Potenza M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.4 in Nicaragua

Anche oggi, mercoledì 19 luglio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. Come sempre andiamo a spulciare il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato live, e che segnala un sisma a tre chilometri a sud est di Marsicovetere, in provincia di Potenza, dove è stato localizzato un movimento tellurico con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 13 minuti.

Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 40.3520 gradi di latitudine, 15.8460 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a pochi chilometri da Viggiano, Tramutola, Grumento Nova, Paterno e Sarconi, tutte località del potentino. Proprio Potenza è risultata la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto, distante 32 chilometri, con Matera più staccata a 73, quindi Battipaglia a 78.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in quel dei Campi Flegrei, oggi alle ore 00 e 25 minuti. Anche in questo caso si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Ruchter. A localizzarlo è stata la Sala Operativa INGV-OV (Napoli), che ha segnalato le coordinate geografiche, leggasi latitudine pari a 40.8270 gradi, e la longitudine pari a 14.1390, oltre ad una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

I comuni localizzati nella zona sono stati quelli di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, e Marano, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 5 chilometri, con Napoli invece più staccata a 10. Segnaliamo infine una forte scossa di terremoto avvenuta oggi in Sud America, precisamente in Nicaragua, un evento tellurico di magnitudo 6.4 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:22 italiane.

