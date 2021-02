Terremoto oggi Potenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, trema anche Foggia

Andiamo a visionare e a scoprire quali sono le scosse di terremoto che sono state registrate quest’oggi in Italia. A segnalarle è come sempre il portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che elenca quotidianamente i vari sismi registrati sul suolo del Belpaese. L’ultima scossa si è verificata poco dopo mezzogiorno di oggi, precisamente alle ore 12:07, in quel della provincia di Potenza, a tre chilometri a nord dalla località di Castelluccio Superiore. La scossa di terremoto di oggi è stata decisamente lieve, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto delle coordinate geografiche pari a 40.04 gradi di latitudine, 15.97 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito il sisma potentino sono stati quelli limitrofi l’epicentro, a cominciare da Castelluccio Inferiore, passando per Latronico, Laino Borgo e Rotonda, e arrivando fino a Episcopia, tutti in provincia di Potenza tranne Laino, provincia di Cosenza. A livello di città, invece, le più vicine sono state Potenza, Cosenza e Matera, posizionate fra i 68 e gli 88 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI POTENZA, SCOSSA ANCHE A FOGGIA: I DETTAGLI

Il secondo terremoto di oggi è invece avvenuto poco dopo l’alba, precisamente alle ore 5:37 di stamane, in quel della Puglia. La località segnalata dall’Ingv è stata quella di Lesina, in provincia di Foggia, e scossa che ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche di 41.85 gradi di latitudine, 15.37 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso non sono mancati i paesi che hanno avvertito indistintamente la scossa, leggasi Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico e Chieuti, tutte località nel foggiano. In merito invece alle città più vicine all’epicentro si segnalano San Severo, Foggia e Manfredonia, distanti fra i 19 e i 52 chilometri.



