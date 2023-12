Terremoto oggi Salerno M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Modena

Facciamo il punto anche oggi, come ogni giorno, su quali siano le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello che si è verificato alle ore 9:18 in quel della provincia di Salerno, precisamente a Laviano, un sisma dalla magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata registrata a dieci chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 35 minuti, così come segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania). Le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 37.7460 gradi di latitudine, 15.0070 di longitudine, e una profondità di 0 chilometri, di conseguenza si è trattato di un sisma decisamente superficiale. In zona sono stati individuati i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Ragalna e infine Nicolosi, tutti della provincia di Catania, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Acireale, distante 20 chilometri dall’epicentro, con Catania a 28, quindi Reggio Calabria a 69.

TERREMOTO OGGI A MODENA, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto , questa volta a 9 chilometri a ovest di Frassinoro, in provincia di Modena. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:04 fra lunedì 11 e martedì 12 dicembre 2023.

Le sue con coordinate geografiche, secondo quanto localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.2610 gradi di latitudine, 10.4800 di longitudine, ad una profondità di 10 km. I comuni più vicini, invece, Villa Minozzo, Pievepelao, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana e Riolunato, località della provincia di Reggio Emilia, Modena e Lucca, visto che il sisma si è verificato a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana. Massa, distante 33 chilometri, è stata invece la città più vicina all’epicentro, con Carra a 37, quindi Lucca a 46, Viareggio a 47 e infine Reggio Emilia a 50.

