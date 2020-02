Terremoto oggi Sardegna M 3.5/ Ingv ultime scosse, trema il mar Tirreno centrale

Una scossa di terremoto si è verificata oggi nel mar Tirreno centrale, non troppo lontano dalle coste della Sardegna. L’evento tellurico è stato di magnitudo 3.5 gradi e si è verificato nella notte fra lunedì 17 e martedì 18 febbraio, alle ore mezzanotte e 46 minuti. Stando a quanto comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (più noto come Ingv), il movimento ha avuto coordinate geografiche pari a a 40.79 gradi di latitudine e 10.2 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata individuata 23 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è avvenuto in mare aperto, di conseguenza non ha interessato alcun paese, mentre la città più vicina è risultata essere Olbia, che dista circa 60 chilometri dall’epicentro. Il sisma odierno, visto anche il fatto di essersi verificato in mare, non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Resta comunque il fatto che la Sardegna non è una zona ad alta intensità sismica, ed è infatti raro che si verifichino terremoti in questa regione.

DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO AD ENNA

Altra scossa nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio, precisamente alle ore 21:41, in Sicilia (provincia di Enna). L’evento tellurico è avvenuto ad una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, con coordinate geografiche pari a 37.73 gradi di latitudine e 14.61 di longitudine, e sono stati diversi i comuni interessati dal sisma. Oltre a Troina, l’epicentro, si segnalano anche Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Agira, Cerami, San Teodoro, Cesarò, Nissoria, Centuripe, Capizzi, Nicosia, Catenanuovo e Assoro. A livello di città, invece, Catania, Acireale, Caltanissetta e Gela, sono le città più importanti dislocate in un raggio massimo di 80 chilometri. La zona di Enna sta vivendo uno sciame sismico in queste ore, visto che anche poco dopo le ore 18:00 aveva tremato, sempre in località Troina, con una magnitudo di 2.0 gradi. I due movimenti tellurici non hanno provocato danni ne feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA