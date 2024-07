Terremoto oggi Siracusa M 1.7/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Genova e Roma

Nessuna scossa di terremoto rilevante è stata registrata oggi, martedì 9 luglio 2024, in Italia. L’Ingv non ha infatti segnalato alcun evento sismico importante di conseguenza le ultime 24 ore sono state relativamente tranquille per la nostra penisola. La scossa di terremoto di oggi di maggior “potenza” è stata quella che è avvenuto in Sicilia, un sisma che è stato comunque molto lieve, con una magnitudo di 1.7 gradi. Si tratta di una scossa che probabilmente non è stata avvertita dalla maggior parte della popolazione e che è stata localizzata lungo la costa della provincia di Siracusa.

Terremoto ai Campi Flegrei/ Iniziate le ricognizioni con i droni: da Bagnoli a Fuorigrotta

Il terremoto è stato individuato non troppo distante dalla terra ferma, ma il fatto che sia stato localizzato in mare aperto ha ulteriormente attutito i suoi effetti. La seconda scossa di terremoto che vogliamo segnalarvi oggi è stata anch’essa molto lieve ed è stata localizzata ai Campi Flegrei. Un nuovo ennesimo movimento tellurico quindi in quella zona della nostra penisola, anche se in questa occasione si è trattato di un sisma davvero lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.1 gradi sulla scala Richter. Come al solito il terremoto è stato molto superficiale, con un ipocentro che è stato individuato ad un solo chilometro di distanza, di conseguenza questa condizione potrebbe, a differenza dell’evento siracusano, aver ampliato gli effetti, facendo risultare la stessa scossa, anche se leggera, chiaramente avvertita dai residenti.

Terremoto Campi Flegrei: scossa Md 2.0/ Prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli e dintorni

TERREMOTO OGGI, SCOSSA LEGGERA AI CAMPI FLEGREI

In ogni caso non sono state segnalate particolari situazioni critiche e lo stesso è avvenuto nella serata di ieri, quando è stata localizzata una strong>scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi a Fontanigorda, non troppo distante da Genova, in Liguria.

Segnaliamo infine un sisma localizzato a Ponzano Romano, vicino alla capitale, di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, scossa di terremoto avvenuta alle ore 18:46 di ieri. Tutto il resto è risultato essere sismi molto lieve, pari a un grado sulla scala Richter se non al di sotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA