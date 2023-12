Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a L’Aquila

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 5 dicembre 2023 quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico interessante è quello avvenuto alle ore 8:17 di stamane, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, nel mar Tirreno Meridionale. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a cinque chilometri a sud ovest di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia. Si tratta di un sisma molto lieve, avente avuto una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato non oggi ma nella tarda serata di ieri, ore 23:00.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.7890 gradi di latitudine, 15.3310 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di San Paolo di Civitate, Lesina, Apricena, Torremaggiore e San Severo, della provincia di Foggia. Proprio San Severo è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, distante 12 chilometri, seguita da Foggia a 40 chilometri e quindi Manfredonia a 52.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto molto lieve si è verificata oggi nella regione Abruzzo, di preciso a un chiometro a nord ovest di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia de L’Aquila. In questo caso il sisma è stato ancora meno potente del precedente, avente avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:10 fra lunedì 4 e martedì 5 dicembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.8470 gradi di latitudine, 13.5170 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i Comuni di Morino, Civita d’Antino, Balsorano, Collelongo e Villavallelonga, tutti della provincia de L’Aquila. Da segnalare che sempre L’Aquila è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 57 chilometri, con Tivoli a 61, quindi Velletri a 64 e infine Latina a 66. Le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

