TERREMOTO OGGI TRAPANI M 2.0/ Ingv ultime scosse: tremano Sicilia e confine Francia

TERREMOTO OGGI IN SICILIA

Va premesso subito, le scosse di terremoto oggi segnalate dal Centro Nazionale INGV non rappresentano alcun allarme per la esigua magnitudo e per le rade segnalazioni fatte dai diretti cittadini: è la Sicilia a tornare protagonista con una scossa sismica di grado M 2.0 avvenuta alle 2 del mattino.

La profondità del terremoto viene registrata a circa 7 km sotto il livello del terreno mentre l’epicentro viene calcolato a 6 km Nord da Calatafimi Segesta (Trapani): altri comuni comunque “toccati” dal sisma della domenica, anche se per tutti vale la piena assenza di danni a cose, case, persone e strade, sono tutti nel Trapanese. Si tratta di Vita, Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo, Alcamo, Salemi, Gibellina, Custonaci, Valderice, Balestrate. Il terremoto è stato poi localizzato a 27 km da Trapani, 38 da Marsala, 51 da Palermo.

CONTINUANO LE SCOSSE TRA ITALIA E FRANCIA

Non di solo Sicilia però si interessa l’attività sismica delle ultime 24 ore: oltre al terremoto segnalato nella notte a Trapani, proseguono le diverse scosse sismiche tra la Francia e l’Italia. Ieri alle 18.03 una scossa inizialmente registrata come M 4.5, poi abbassata a 3.8, ha dato il via ad un lungo sciame sismico terminato poi nella notte tra il 12 e il 13 marzo. 3.8, 3.0, 2.1 e ancora 3.0 le scosse con magnitudo Richter più alte: non si segnalano particolari danni sui luoghi più prossimi all’epicentro, anche se alcune vibrazioni nel terreno sono state udite anche in Piemonte e Valle D’Aosta. L’intensa attività del terremoto in Francia è segnalata nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in particolare l’epicentro è a circa 9 km da Faverges, località dell’Alta Savoia.

LEGGI ANCHE:

