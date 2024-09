E’ stata segnalata una scossa di terremoto oggi nel mar Tirreno Meridionale, vicino a Trapani, con una magnitudo di 4.1 gradi sulla scala Richter. Si tratta, stando all’elenco pubblicato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, del sisma principale di oggi. La scossa fortunatamente non ha avuto praticamente effetti, visto che è stata rinvenuta a qualche chilometro dalla costa, nella punta più estrema dell’Italia, a nord ovest della Sicilia, a circa 25 chilometri da Trapani e ad una quarantina da Marsali, ma in ogni caso è stata avvertita da numerose persone che si sono svegliate di soprassalto. La scossa di terremoto oggi è stata localizzata alle ore 5:00, e come accennato sopra, non ha causato danni ne tanto meno feriti, attutita dal fatto di essere avvenuta lontana dalla terraferma.

Terremoto oggi Rieti M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa leggera al Vesuvio

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata quella che è stata localizzata nella regione Marche, in provincia di Fermo. Siamo di preciso a tre chilometri a sud ovest di Montappone, e l’evento tellurico è avvenuto sempre stamane all’alba (ore 4:58), con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Una scossa che è stata individuata vicino a Falerone e Monte Vidon Corrado, nonché a 56 chilometri da Ancona e sempre a 56 da Teramo.

Terremoto Campi Flegrei/ Di Vito “Nessun segnale di pericolo imminente, territorio è comunque a rischio”

TERREMOTO OGGI, SISMA DI M 6.0 IN NUOVA ZELANDA E NON SOLO

Un evento che ha avuto anche una ripetizione, precisamente alle ore 5:06, un’altra scossa di terremoto oggi sempre a Montappone ma con una magnitudo inferiore, 1.9 gradi sulla scala Richter. Altro sisma quello di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ma localizzato nella tarda serata di ieri, alle ore 22:55, e sempre ieri sono state segnalate dall’Ingv due movimenti tellurici nella zona di Napoli.

Il primo è stato quello con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter ai Campi Flegrei, mentre il secondo è stato di magnitudo 1.2 gradi al Vesuvio. Infine, per chiudere il cerchio con le scosse di terremoto oggi, da segnalare un sisma in Nuova Zelanda con una magnitudo di ben 6.1 gradi sulla scala Richter: la scossa è avvenuta in mare aperto e al momento non vi sarebbero notizie di danni o feriti.

Terremoto oggi Foggia M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma molto leggero anche a Cuneo