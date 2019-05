Terremoto Perù M 8.2/ Ultime scosse Ingv, devastante sisma a Yurimaguas

Fortissima scossa di terremoto avvenuta nelle scorse ore in Perù. Stando alle ultime rivelazioni emesse si tratterebbe di un sisma di magnitudo 8.2, come rilevato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiana. I dati sembrano però non collimare con quelli registrati dai sismologi peruviani, per cui la magnitudo è stata di 7.2, fatto sta che si è trattato di una scossa davvero importante. Il terremoto è stato registrato alle ore 9:41 italiane di oggi, domenica 26 maggio 2019, quando in Perù erano le 2:41 di notte. Secondo quanto sottolineato dai colleghi del sito MeteoWeb, il terremoto è stato avvertito anche nelle vicine nazioni Ecuador, Brasile e Colombia, ma in generale in quasi tutto il continente sudamericano. Per quanto riguarda l’epicentro, invece, è stato localizzato presso la Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, precisamente a Yurimaguas.

L’agenzia Ansa descrive la zona del terremoto fortunatamente come disabilitata, e il centro più vicino risultato essere il villaggio di Lagunas, che dista circa 75 chilometri. Per quanto riguarda l’ipocentro, la profondità, è stata invece registrata a 141 km (anche se certe fonti parlano di 109 km) sotto il livello del mare, di conseguenza si è trattato di un terremoto decisamente profondo e tutt’altro che superficiale. In base agli ultimi aggiornamenti emersi, vi sarebbero stati numerosi crolli di edifici, in particolare nella zona centrale e settentrionale della nazione, e si temono quindi molte vittime proprio perché, ricordiamo, il terremoto si è verificato nelle ore notturne, quando la popolazione era a letto a dormire. Estesi anche i blackout in particolare nell’area amazzonica del Perù, come riferito dai colleghi di meteoweb. Al momento non si hanno informazioni riguardanti persone coinvolte, di conseguenza bisognerà attendere i dati ufficiali prima di potersi sbilanciare. «Il terremoto che si è verificato stamattina – ha twittato il presidente Martin Vizcarra – è stato avvertito in diverse regioni del paese. Stiamo valutando le aree colpite e invito i nostri cittadini a rimanere calmi».

