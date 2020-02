Terremoto Potenza M 2.6/ Ingv ultime scosse, trema anche la provincia di Genova

Un’altra scossa di terremoto si è verificata in Italia. L’evento tellurico segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato in quel della regione Basilicata, precisamente nel territorio del capoluogo Potenza. La scossa è avvenuta nella tarda serata di ieri, alle ore 23:42 di venerdì 31 gennaio, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 40.67 gradi di latitudine, 15.79 di longitudine, e una profondità (l’ipocentro) di 9 km sotto il livello del mare. Il comune più vicino all’epicentro è quello di Potenza, distante circa tre chilometri, ma il movimento tellurico ha interessato anche i territori di Avigliano, Pignola, Ruoti, Vaglio Basilicata, Pietragalla, Tito, Picerno e Cancellara. A livello di città, oltre a Potenza si segnalano anche Altamura, Cerignola, Battipaglia e Matera, distanti circa 70 chilometri dalla zona del sisma. L’evento è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter e non ha provocato danni ne feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO VICINO A GENOVA

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata ieri in provincia di Genova, in Liguria. L’evento, classifica dalla sala sismica Ingv in Roma con magnitudo 2.0 gradi, si è verificato a quattro chilometri di distanza da Santo Stefano d’Aveto, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.56 gradi di latitudine, 9.4 di longitudine, e una profondità di 10 km sotto il livello marino. I comuni più vicini all’epicentro sono Rezzoaglio, Fontanigorda, Ottone, Gorreto, Rovegno, Ferriere, Montebruno, Fascia, Cerignale, Ronandina, Zerba, Borzonasca, Corte Brugnatella, Favale di Malvaro, Propatra. A livello di città, invece, oltre a Genova, Piacenza e a La Spezia, si segnalano anche Pavia ed Alessandria, in un raggio massimo di 70 chilometri. Anche in questo il caso il sisma, vista la sua moderata entità, non ha causato danni a edifici o strade, ne tanto meno dei feriti.

