TERREMOTO SICILIA, OGGI FORTE SCOSSA/ Ultime notizie, magnitudo 4.6 epicentro Ragusa

La parte orientale della Sicilia ha registrato, alle 21.27 di martedì 22 dicembre 2020, una forte scossa di terremoto al momento segnalata ad una magnitudo di 4.6. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla comunque di un’intensità che potrebbe essere arrivata a 5.4, nelle prossime ore si attendono stime maggiormente precise, come sempre avviene in questi casi. Il sisma è stato distintamente avvertito in gran parte dell’isola, con segnalazioni a vigili del fuoco e forze dell’ordine che sono arrivate da tutte le principali città siciliane, da Palermo e Siracusa, da Messina a Catania. L’epicentro del terremoto sarebbe comunque nella zona di Ragusa, per la precisione nella costa ragusana a una profondità di 30 chilometri, con coordinate geografiche (lat, lon) 36.92, a Scoglitti. Al momento, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha comunicato che non sono stati segnalati danni significativi a persone o cose, anche se le testimonianze sui social si sono subito moltiplicate, con la scossa che è stata subito segnalata come molto potente.

TERREMOTO IN SICILIA, PAURA A PALERMO E CATANIA

Il sisma è stato dunque nettamente avvertito nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania e anche tra Licata e Gela. L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri. L’ipocentro del sisma, come confermato dall’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato a 15 chilometri a sud di Acate, dunque in mare ma a pochi chilometri dalla costa, questo ha contribuito a far avvertire distintamente il terremoto anche nelle grandi città. Su Twitter diversi abitanti di Palermo e di Catania hanno testimoniato di aver sentito tremare la terra e oscillare i mobili di casa, avvicinandosi all’epicentro qualcuno ha segnalato anche dei danni che, come detto, dalle prime testimonianze non sembrano comunque importanti ma solo di poco conto in abitazioni private. Al momento non si può escludere che il sisma possa essere stato causato dall’attività dell’Etna, divenuta particolarmente intensa negli ultimi giorni.





