Terrier sacrifica la vita per salvare bimbo/ Affronta lupo selvatico ma viene ucciso

Davvero incredibile quanto successo vicino al Circolo Polare Artico, dove un cane di razza terrier ha messo in salvo un bambino, finendo per sacrificare la propria vita. Una notizia commuovente che è stata riportata nelle scorse ore dai colleghi di Sputnik News, e che ci giunge precisamente dalla città di Sindor, nella Repubblica dei Komi, in Russia. Il cane eroe, un piccolo terrier, dopo aver visto un lupo selvatico sbucare fuori dalla foresta, non ci ha pensato due volte ad affrontarlo a viso aperto, mettendo in salvo un bambino di 10 anni, ma finendo poi fra le grinfie dello stesso lupo, decisamente più piazzato, e soprattutto, affamato.

La vicenda è avvenuta durante la sera dello scorso 21 dicembre, ma il media locale “Komiinform” l’ha portata alla luce solamente nella giornata di ieri. Stando a quanto riferito da Nikolay Khalak, capo dell’amministrazione locale, il lupo era stato notato dalle ore 19:00 di quel giorno nei presso del centro abitato.

TERRIER SALVA BIMBO: IL LUPO SELVATICO NON SI E’ PIU’ VISTO

Proprio nel mentre tre bambini stavano giocando a nascondino fra le nevi, e come si può notare dal filmato il cui link trovate più in basso, uno di loro aveva deciso di nascondersi dietro ad un cumulo nel cortile. La telecamera di sorveglianza posizionata in zona ha quindi notato l’avvicinarsi di un lupo, attratto evidentemente dal bambino, ed a quel punto che si vede un terrier di colore bianco schizzare abbaiando verso l’anima selvatico. Questi purtroppo l’ha azzannato con i denti e la trascinato via, mentre il bambino, accortosi del pericolo, è corso a gambe levate lontano dal suo nascondiglio. Sentendo gli abbai sono usciti di casa anche i residenti locali, ma per il cane coraggioso non vi era ormai più nulla da fare, visto che lo stesso è stato trovato senza vita sul manto nevoso. In lupo selvatico da quel giorno non si è più visto a Sindor. Clicca qui per il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA