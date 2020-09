Terry Fox e la Maratona della Speranza/ Corse contro il cancro con la gamba amputata

Terry Fox è il protagonista dell’homepage di Google oggi. Il celebre motore di ricerca ha deciso infatti di omaggiare Terrance Stanley Fox, atleta canadese e attivista nella lotta contro il cancro. Dopo aver perso una gamba a causa della malattia, Fox intraprese la “Maratona della Speranza”, storico viaggio attraverso il Canada per sensibilizzare l’opinione pubblica e al tempo stesso raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Con una protesti alla gamba destra fu protagonista nel 1980 della corsa da una costa oceanica all’altra del suo Paese. «Voglio provare l’impossibile per dimostrare che si può fare», le sue parole, rimaste indelebili come la sua impresa. A lui oggi sono dedicate scuole, statue, vie e pure manifestazioni benefiche. Ma l’eredità più importante di Terry Fox è la fondazione, perché prosegue la sua missione nella lotta contro il cancro. Fino al 2010 sono stati 550 i milioni di dollari raccolti e devoluti in progetti di diverso tipo. Qualche mese prima della sua morte fu nominato Compagno dell’Ordine del Canada.

LA MARATONA DELLA SPERANZA DI TERRY FOX

«L’esempio di Terry ha, a sua volta, dato un nuovo coraggio a quelli che in tutta la terra lottano contro malattie e infermità», è scritto nella motivazione dell’onorificenza. Quando si cimentò in quell’impresa Terry Fox aveva subito da tre anni l’amputazione della gamba destra. L’idea era di partire dalla costa atlantica del Canada per raggiungere a piedi quella dell’oceano Pacifico, raccogliendo un dollaro per ogni connazionale da devolvere poi alla lotta contro il cancro. Ogni giorno corse 42 chilometri, ma non riuscì a completare l’opera perché dopo 143 e aver percorso 5.373 chilometri gli furono diagnosticati grumi tumorali su entrambi i polmoni (ci pensò poi Steve Fonyo, sopravvissuto al cancro, che percorse con la gamba sinistra amputata la distanza che mancava). Allora la CTV Television Network organizzò una raccolta fondi a suo nome. Un anno dopo la “Maratona della Speranza” entrò in coma e morì il 28 giugno 1981, all’età di soli 22 anni. Dopo la sua morte fu istituita la “Terry Fox Run”, una corsa non competitiva che ogni anno a settembre si svolge per tenere viva la sua memoria e raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

TERRY FOX E I SUOI PASSI CONTRO IL CANCRO

Terry Fox voleva diventare un insegnante di educazione fisica. Ma il 12 novembre 1976 subì un incidente stradale nel quale riportò una botta al ginocchio destro. A causa dei continui dolori, decise di sottoporsi ad una visita nella quale gli fu diagnosticato un osteosarcoma, un tumore maligno osseo. Per questo dovette subire l’amputazione della gamba destra, che fu poi sostituita da una protesi. Aveva solo 18 anni, ma non era l’unico a condurre quella battaglia. Durante i mesi di trattamento fu colpito dalle storie di pazienti come lui, per questo decise di lanciare un messaggio importante, cioè che si può fare anche l’impossibile. Tre anni dopo un’altra terribile diagnosi: grumi tumorali su entrambi i polmoni. Il doodle di oggi, dedicato a Terry Fox, rispecchia perfettamente il giovane atleta canadese. Nell’immagine, realizzata dall’artista Lynn Scurfield, è rappresentato appunto durante la “Maratona della Speranza”. Oggi quei suoi passi sono fatti da tutti coloro che contribuiscono alla lotta contro il cancro.



