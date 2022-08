TERZA GUERRA MONDIALE, CAOS UCRAINA/ Russia: “no pace, superato punto di non ritorno”

LA MINACCIA DELLA RUSSIA SULLA FINE DELLA GUERRA IN UCRAINA

Tra una manciata di giorni saranno 6 mesi dall’inizio della guerra in Ucraina e l’ipotesi di porre fine al conflitto che rischia di generare – assieme alla potenziale “polveriera” a Taiwan – una terza guerra mondiale tra Occidente e Russia-Cina, è sempre più lontana. L’ultima pessima notizia sul fronte diplomatico giunge dopo giorni di scontri sul campo (nel Donetsk e nel sud dell’Ucraina, presso la centrale di Zaporizhzhia e pure in Crimea) e trova la firma diretta del Cremlino: «L’operazione militare speciale russa in Ucraina ha già superato il suo punto di non ritorno. Continuerà senza alcun dubbio», fa sapere il presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa Leonid Slutsky.

Replica immediata da Kiev con il Presidente Volodymyr Zelensky nel consueto e quotidiano messaggio alla nazione: «Quando finirà la guerra? Tutto dipende dalle perdite della Russia. Più perdite subiranno i russi prima saremo in grado di liberare la nostra terra e garantire la sicurezza dell’Ucraina. Se quasi 43mila soldati russi morti non convincono Mosca a trovare una via d’uscita dalla guerra, allora sono necessari più combattimenti». Gli spiragli di negoziati da riaprire dopo gli accordi sul grano non sembrano reggere davanti allo scontro sempre più esacerbato tra le due nazioni, e in generale dall’Occidente contro la Russia e i suoi alleati (Iran, Bielorussia, Siria e, su tutte, la Cina). Oggi il Parlamento della Lettonia ha adottato una risoluzione con cui definisce la Russia «Stato sponsor del terrorismo. Le azioni in Ucraina costituiscono un genocidio mirato contro il popolo ucraino». Il timore per i Paesi immediatamente vicini all’Ucraina è che una potenziale terza guerra mondiale possa realmente scatenarsi anche dopo la conclusione del conflitto ucraino.

CRIMEA E ZAPORIZHZHIA: LO SPAURACCHIO DELLA “TERZA GUERRA MONDIALE” ARRIVA ALL’ONU

Timore che si estende però anche nell’intera comunità internazionale, con le Nazioni Unite chiamate nelle prossime ore ad affrontare il nodo delicato di quanto successo a Zaporizhzhia: è attesa per le ore 21 in Italia la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu, convocato su richiesta della Russia per discutere la situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia, che Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver bombardato. Un potenziale rischio per “terza guerra mondiale nucleare” si è elevato negli scorsi giorni con le esplosioni avvertite a pochi chilometri dai reattori, al momento sotto controllo delle forze filo-russe: ieri il G7 ha accusato il Cremlino di mettere in «forte pericolo la regione intorno a Zaporizhzhia», e ha chiesto la restituzione dell’impianto all’Ucraina. Tanto a Zaporizhzhia quanto poi anche nell’esplosione avvenuta due giorni fa nella base militare russa a Saki in Crimea, lo scambio di accuse reciproche rende decisamente più complesso risalire alla verità effettiva.

Kiev afferma poi che «nove aerei da guerra russi sono stati distrutti in una serie di esplosioni in una base aerea in Crimea» come risultato di un attacco ucraino. I funzionari ucraini però non hanno avanzato al momento alcuna rivendicazione delle responsabilità per le esplosioni sulla base aerea di Saki. Come ha spiegato oggi al “Sussidiario.net” il generale Giorgio Battisti, restano tre ipotesi al momento per spiegare il caos avvenuto in Crimea che rischia di elevare ulteriormente il grado di guerra in Ucraina: «Andando sul piano militare, ci sono tre soluzioni. La prima è che sia stato un drone ucraino, infilatosi nel territorio russo. C’era già stato un precedente un mese fa alla base navale di Sebastopoli. La seconda possibilità è che forze speciali ucraine si siano infilate in territorio russo con elicotteri, provocando l’esplosione. La terza È quella che potrebbe essere la più critica – anche nei confronti degli Usa». Si tratta cioè di un possibile lancio di missili con sistemi Himars: spiega ancora il generale Battisti, «Se emergesse questa ipotesi, potrebbero esserci problemi: gli Stati Uniti, come confermato anche da Biden, hanno annunciato che avrebbero fornito missili che potevano arrivare al massimo a 80 km di gittata. Se sono stati consegnati anche dei missili con gittata di 300 chilometri, potrebbero sorgere ulteriori problemi tra Russia e Usa».











