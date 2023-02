Terza guerra mondiale, Cina: “conflitto Ucraina finisca”/ Usa: Xi invia droni a Putin

IL RISCHIO DI TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA E LE MOSSE DELLA CINA

La conferenza di Monaco sulla Sicurezza è il teatro in questi due giorni dei primi “abbozzati” tentativi di negoziare tra i vari Paesi del mondo per evitare il rischio enorme di una terza guerra mondiale: lo stallo del conflitto tra Ucraina e Russia e gli altri rischi internazionali portano in Germania l’importante intervento del diplomatico cinese Wang Yi così come la vicepresidente Usa Kamala Harris e i massimi leader di Ue e Regno Unito. La terza guerra mondiale e lo scontro nucleare sono sempre lì che incombono all’orizzonte con Kiev che continua a chiedere maggiori aiuti per stroncare sul nascere l’avanzata russa successiva alla guerra combattuta ancora da un anno anno nell’est dell’Ucraina. Ma la vera svolta possibile ai potenziali negoziati è giunta ieri dalla Cina con le parole del fidato Ministro degli Esteri di Xi Jinping: «la guerra in Ucraina deve finire».

Wang Yi, con la sorpresa generale, ha sottolineato come Pechino si adopererà nei prossimi giorni con la presentazione di un piano di pace che possa impedire sul nascere lo scoppio della terza guerra mondiale. «Siamo dalla parte del dialogo, la pace deve avere una chance, si deve evitare un disastro nucleare»: le reazioni alle parole cinesi sono molteplici e non tutte sono diffidenti, a cominciare dall’Italia. «Vediamo cosa esattamente conterrà il piano cinese», ha detto sempre alla Conferenza di Monaco il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo «positivo che ci sia, perché la Cina svolge un ruolo importante nei confronti della Russia. Ci sarà anche un documento che porteremo alle Nazioni unite la settimana prossima. Vedremo se si possono combinare le due cose». Molto più fredde invece le reazioni Usa alle dichiarazioni di Wang, anche per il permanente scontro su Taiwan e sul “mistero” dei palloni-spia: «gli Stati Uniti sono preoccupati dal fatto che Pechino abbia approfondito le sue relazioni con Mosca dall’inizio della guerra. Qualsiasi mossa della Cina per fornire un sostegno letale alla Russia non farebbe altro che premiare l’aggressione, continuare a uccidere e minare ulteriormente un ordine basato sulle regole»

UE: “KIEV VA RIFORNITA MEGLIO”. RESTA L’ALLARME DELLA TERZA GUERRA MONDIALE

In aggiunta sono le parole del Presidente Joe Biden oggi a dare il senso come una terza guerra mondiale non solo sul “fronte” Russia possa davvero essere all’orizzonte in maniera inquietante: «la Cina sta continuando a fornire alla Russia droni commerciali che aiutano Mosca nel conflitto», spiega la Casa Bianca citando fonti di intelligence Usa. Gli fa eco il capo della Nato Jens Stoltenberg che sempre da Monaco tuona, «Putin non pianifica la pace, ma nuove offensive». Piccata la risposta di Wang Yi nel bilaterale con l’omologo americano Antony Blinken, a margine della Conferenza di Monaco: «In quanto grande Paese, gli Stati Uniti dovrebbero promuovere una soluzione politica alla crisi, piuttosto che aggiungere benzina sul fuoco e sfruttare l’opportunità per realizzare profitti».

Pechino aggiunge di non accettare interferenze esterne nei rapporti con la Russia: «il partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia è stabilito sulla base del non allineamento, del non confronto, del non prendere di mira terze parti ed è sotto la sovranità di due Paesi indipendenti. Non accetteremo mai che gli Usa impongano o addirittura esercitino costrizioni sulle relazioni Cina-Russia». Il Ministro cinese è durissimo e preconizza, senza citarlo direttamente, il rischio di un’escalation da terza guerra mondiale: «Se gli Stati Uniti insisteranno per trarre vantaggio dalla questione del pallone-spia cinese abbattuto sui cieli americani, intensificando il clamore e ampliando la situazione, la Cina andrà avanti fino alla fine e gli Stati Uniti ne pagheranno tutte le conseguenze». Sempre dalla Conferenza sulla Sicurezza in Germania è l’Alto Rappresentante della Politica Estera Ue Josep Borrell a sottolineare come Bruxelles dovrebbe fare molto di più per sostenere di armi l’Ucraina: «Zelensky e l’Ucraina non hanno abbastanza munizioni, ma hanno abbastanza motivazione. Devono essere riforniti meglio. Questa guerra avviene sul territorio europeo e ha conseguenze per la nostra sicurezza. Dobbiamo accelerare il nostro sostegno all’Ucraina. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti». Il Presidente Zelensky, tramite i suoi emissari a Monaco, fa sapere che i piani a breve termine dell’Ucraina «dipendono dalla posizione delle forze armate nel Donbass, dove la Russia ha recentemente lanciato una nuova vasta offensiva, cercando di occupare le regioni di Donetsk e Luhansk», invitando gli alleati occidentali a esercitare pressioni «per accelerare la sconfitta della Russia».











