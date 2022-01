TERZA GUERRA MONDIALE/ Le mosse di Kiev su informazione, servizi e forze speciali

A seguito dell’aggiunta di circa mille soldati, ai sensi della legge sulla resistenza nazionale, entrata in vigore il 1° gennaio, le forze speciali ucraine potrebbero presto entrare ufficialmente a far parte della comunità dell’intelligence del paese. Un disegno di legge che dovrebbe essere presentato in Parlamento – la Verkhovna Rada – nelle prossime settimane mira a modificare la legge ucraina sull’intelligence del settembre 2020, in linea con il desiderio del presidente Volodymyr Zelensky di rafforzare la “prima linea” dell’Ucraina contro Mosca.

Il disegno di legge prevede che i commando militari conducano ulteriori missioni di raccolta di informazioni e di controspionaggio in stretta collaborazione con il servizio di intelligence interno, la Sbu, che, come il ministero dell’Interno, la Guardia di frontiera e la Guardia nazionale, comprende forze speciali.

Il disegno di legge, redatto dal deputato Fiodor Venislavski, specialista in diritto costituzionale, è attualmente all’esame della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence, presieduta dal deputato al governo Olexander Zavitnevic del Partito popolare. Oltre a condurre missioni di combattimento, ricognizione, logistica e intercettazione logistica, le forze speciali ucraine hanno anche quattro centri operativi informativi e psyops (operazioni psicologiche), parte dell’arsenale di guerra ibrida in cui gli Stati Uniti e gli altri alleati di Kiev sono fortemente investiti e l’Ucraina desidera emulare.

A tal proposito è necessario fare una digressione a scopo chiarificatore. Kiev cerca di allineare le sue forze nella guerra dell’informazione. Nella sua lotta contro quella che identifica come una guerra ibrida condotta dal suo vicino russo, l’Ucraina sta cercando di riunire una serie di organizzazioni che in precedenza non erano ben integrate. In quanto tale, riunisce la lotta alla disinformazione, la sicurezza dei sistemi di comunicazione e la questione della sovranità nella regione del Donbass.

Lanciata a capofitto nella sua lotta contro le narrazioni russe, che ha potuto sottoporre dal 4 al 6 gennaio all’inviato di Bruxelles, Josep Borrell, molto solidale con la causa ucraina, l’amministrazione presidenziale di Kiev – Bankova – ha compiuto un nuovo passo il 29 dicembre verso la strutturazione delle proprie risorse nel campo dell’informazione.

La sicurezza dell’informazione, che è una questione di sovranità e una priorità di sicurezza nazionale, è stata definita in una tabella di marcia strategica elaborata dal capo di Bankova, Andriy Yermak, e finalizzata dal capo del consiglio di sicurezza nazionale, l’Rnbo, Oleksi Danilov. Quest’ultimo sarà incaricato di monitorare il raggiungimento di questi obiettivi di sicurezza attraverso il suo centro anti-disinformazione – guidato da Polina Lysenko – su cui ha autorità l’Rnbo.

Oltre alle linee guida generali, il testo stabilisce soprattutto la distribuzione dei compiti, finora poco chiara, nonostante la creazione e la mobilitazione di diverse organizzazioni dedite alla guerra ibrida, tra cui lo StratCom Center, allegato al ministero della Cultura e delle Politiche dell’informazione. Kiev ha così chiarito il ruolo auspicato dalle istituzioni più tradizionali, ovvero il gabinetto dei ministri, che ha il compito di trasformare la strategia in un piano d’azione, le forze armate e il servizio di intelligence interno, la Sbu. Quest’ultimo ha il compito di monitorare i media e i social network nazionali ed esteri, nonché di affrontare le operazioni di informazione russa, mentre alla Difesa saranno affidati compiti più ampi relativi alla sicurezza del sistema di comunicazione, all’affidabilità delle informazioni trasmesse e allo spiegamento di forze militari nei territori di Luhansk e Donetsk. Queste regioni saranno particolarmente prese di mira dalle offensive di comunicazione che Kiev intende effettuare.

Inoltre, gli eserciti dovranno contattare i media nazionali ed esteri per riportare notizie sulla situazione nell’Ucraina orientale. Secondo il testo, i media rappresentano una parte importante della strategia dei sette obiettivi delineata da Kiev, che critica la debolezza della “cultura dell’informazione” e della “educazione ai media”. L’Rnbo si occupa in particolare di questioni a livello locale, che è l’obiettivo principale della manipolazione delle informazioni da parte delle élite locali, un fenomeno aggravato dalla scarsa copertura di internet in alcune regioni.

Per realizzare i loro obiettivi in ​​questo modo, le forze di sicurezza potranno contare su pochi istituti scientifici e di ricerca selezionati, in primis il National Institute for Strategic Studies (Niss). Rispondendo direttamente al presidente, l’istituto è concepito per essere un organismo accademico che fornisce a Bankova relazioni socio-politiche. È stato guidato fino a luglio da Olexander Lytvynenko, prima di essere nominato capo del servizio di intelligence estero, la Szru, in un rimpasto di metà 2021 e sostituito alla guida dell’istituto dal ricercatore Olexander Bogomolov.

I servizi di sicurezza stanno inoltre incoraggiando il coinvolgimento della società civile, come nel caso della StratComUkraine, una Ong che sta supportando la Sbu in una campagna di comunicazione sul controspionaggio. Questa organizzazione, che ora è guidata dall’esperta di comunicazione Oksana Gorbach, è stata fondata dall’esperta di pubbliche relazioni – ed ex viceministro della Difesa – Alina Frolova, che ha anche guidato la società di comunicazioni Core prima di entrare a far parte del think tank del Center for Defense Strategies.

Ritornando all’argomento iniziale, nel 2019 il 140esimo Centro delle forze per le operazioni speciali – una delle unità delle forze speciali ucraine, che si è evoluto dagli Spetsnaz dell’era sovietica, o forze Alpha – è diventata la prima forza non Nato ad essere accreditata a prendere parte a missioni della Nato Response Force, la forza di reazione rapida che può essere schierata entro cinque giorni in qualsiasi parte del mondo.

