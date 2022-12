Terza guerra mondiale, Russia: “scuse Vaticano, vogliono pace“/ “Usa parte conflitto”

ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE, MOSCA VS USA: “SONO PARTE DEL CONFLITTO”

La diplomazia internazionale da un lato, gli attacchi sul campo dall’altro: sembra non sia cambiato nulla dallo scorso 24 febbraio in Ucraina, eppure i venti di “terza guerra mondiale” continuano a spirare a corrente alternata. Dall’accusa lanciata oggi dalla Russia contro gli Stati Uniti per gli aiuti militari che presto arriveranno (nuovamente) In Ucraina, il livello dello scontro alle “stelle” sembra invece abbassarsi quando si ricompone la “frattura” diplomatica tra Mosca e il Vaticano, con il Papa da sempre convinto che il primo vero obiettivo deve essere il cessate il fuoco e poi il tavolo di negoziati. Due face di una medaglia che ancora purtroppo non vede come vicina la fine delle ostilità in Ucraina: Donbass, Kherson e centri strategici energetici restano gli obiettivi primari dei raid russi, di contro l’offensiva ucraina prova a recuperare territori alle porte di un inverno ormai già “pungente” ad Est.

TERZA GUERRA MONDIALE, RUSSIA: “NO TREGUA NATALE”/ “Patriot Usa obiettivi legittimi”

«Washington, che è di fatto diventata parte del conflitto, non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato dal regime di Kiev contro la popolazione civile della Russia e sollevarsi dalla responsabilità per la morte e la distruzione causate dalle armi americane»: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ricordando come negli ultimi attacchi su città russe delle forze ucraine siano stati condotti «con l’approvazione degli Stati Uniti, che sono direttamente coinvolti nella guida dell’artiglieria e dei sistemi missilistici». Sebbene le diplomazie di Russia e Usa abbiano ricominciato a parlarsi nelle ultime settimane per provare a neutralizzare il rischio di una terza guerra mondiale nucleare, a Mosca non è affatto piaciuta la recente visita a Kherson di Martin Griffiths, vicesegretario generale Onu per gli Affari umanitari: «La visita di Griffiths a Kherson e alla regione russa, dove i cittadini hanno votato durante un referendum per l’adesione alla Federazione Russa e sono stati accettati, è intenzionalmente provocatoria ed è, quindi, inammissibile. Il segretario generale dell’Onu dovrebbe porre fine a tali iniziative dei membri del suo dipartimento umanitario».

RUSSIA, NO AL VATICANO/ "Tocca agli Usa sbloccare la trattativa, Zelensky esegue"

LE SCUSE DEL VATICANO ALLA RUSSIA: SI RIAPRE SPIRAGLIO DI PACE SULLA TERZA GUERRA MONDIALE?

Proprio a Kherson stamane i russi hanno attaccato colpendo a 100 metri dall’edificio dell’Amministrazione statale regionale e provocando 2 morti: di contro, il Governo Zelensky e il comando militare ucraino fa sapere che un’altra base aerea russa a Kursk, nell’ovest del Paese, è stata colpita ieri sera da un drone. Se però sul “campo” il terrore per una terza guerra mondiale non si placa – anche perché si aggiunge ai “focolai” attualmente più caldi a livello internazionale, come Iran, Cina e Balcani – un piccolo spiraglio diplomatico si riapre nei rapporti tra Santa Sede e Cremlino. Dopo l’intervista di Papa Francesco alla rivista dei guaisti Usa, non erano affatto piaciute le parole del Santo Padre sui militari russi e ceceni coinvolti nel conflitto.

TERZA GUERRA MONDIALE, RUSSIA ‘GELA’ IL VATICANO/ Zelensky: “con morte di Putin...”

La Russia però ha ricevuto nelle scorse ore una dichiarazione ufficiale dal Vaticano in cui «si scusa per le dichiarazioni di Papa Francesco contro ceceni e buriati»; tale incidente, sostiene ancora la portavoce Zakharova, risulta ora del tutto chiuso. «La capacità di ammettere i propri errori sta diventando sempre meno comune nella moderna comunicazione internazionale. Questa situazione mostra che dietro gli appelli al dialogo del Vaticano c’è la capacità di condurre questo dialogo e di ascoltare gli interlocutori. Riteniamo che questo incidente sia stato risolto e non vediamo l’ora di continuare un’interazione costruttiva con il Vaticano», ha aggiunto la portavoce del Ministero degli Esteri russo.

Collegato con il Consiglio Europeo riunitosi oggi e domani per discutere i temi di energia, migranti, guerra Ucraina e Qatargate, il Presidente Zelensky lancia ulteriori appelli all’Occidente: «l’Ucraina ha davvero bisogno del pacchetto di aiuti da 18 miliardi per il 2023, fate presto. I prossimi sei mesi saranno decisivi sotto molti aspetti in questa aggressione che ha lanciato la Russia. Un’aggressione contro l’Ucraina e contro ognuno di voi, perché l’obiettivo finale della Russia e’ molto oltre il nostro confine e la sovranità ucraina. I prossimi sei mesi richiederanno da parte nostra sforzi ancora maggiori rispetto a questo passato»











© RIPRODUZIONE RISERVATA