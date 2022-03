TERZA GUERRA MONDIALE, ULTIME NOTIZIE/ Bombe ovest Ucraina: Zelensky “raid su civili”

BOMBARDAMENTI SU OVEST UCRAINA: LA GUERRA MONDIALE

Se anche la Cina arriva a temere molto per l’evolversi della guerra in Ucraina significa che davvero il livello di tensione attuale rischia di poter sfociare in una imprevedibile e da scongiurare “terza guerra mondiale”. Da Pechino fa sapere il Premier Li Keqiang, «la Cina segue una politica diplomatica pacifica indipendente. È importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze. Lavoreremo con la comunità internazionale per evitare l’ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo. Sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti».

SCENARIO UCRAINA/ "Ci vuole la pace con Putin per non regalare i nostri giovani alla Cina"

Mentre si attendono evoluzioni diplomatiche significative – da segnalare in Russia il tentativo di “influenza” che l’ex Cancelliere Schroeder sta tentando con Putin, mentre da Versailles l’Europa riordina le idee per tentare un piano di investimento comune sulla crisi in Ucraina – i bombardamenti proseguono sul campo nel sedicesimo giorno di guerra Russia-Ucraina. Non sono state siglate tregue o cessate il fuoco momentanee per oggi, dunque la situazione die corridoi umanitari sembra sempre più compromessa: mentre proseguono gli estenuanti assedi a Mariupol, Kharkiv e Odessa (dal mare), la situazione più preoccupante viene definita in queste ore nelle città di Kiev, Dnipro e Lutsk. Attorno alla capitale le ultime notizie danno una sorta di “accerchiamento” dei vari carri armati giunti negli scorsi giorni, come se fossero in attesa di un “via libera” che potrebbe trasformare la già cruenta e mortale guerra in corso in un’autentica catastrofe umanitaria e geopolitica. Il conflitto però si estende anche ad ovest dove sono cominciati i primi bombardamenti a Lusk, città nel Nord-Ovest dell’Ucraina e vicina al confine con la Polonia. Cannonate e missili vengono segnalati da ANSA anche a Ivano-Frankivsk, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli: in entrambi i casi, spiega il Cremlino, si tratta di «bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti». Dal Ministero della Difesa inglese giungono novità non ben auguranti per le prossime settimane: «Resta altamente improbabile che la Russia abbia raggiunto con successo gli obiettivi delineati nel suo piano pre-invasione. Le forze di terra russe continuano a fare progressi limitati. Persistono problemi logistici che hanno ostacolato l’avanzata russa, così come la forte resistenza ucraina».

Al Bano: "Putin, fermati finché sei in tempo!"/ "Ho cancellato i concerti in Russia"

TERZA GUERRA MONDIALE, VERSO INCONTRO ZELENSKY-PUTIN?

Tutto (o quasi) potrebbe essere fermato se davvero l’evoluzione della diplomazia nei prossimi giorni potrebbe aumentare fino al tavolo agognato tra Putin e Zelensky: ieri c’è stato un primo sostanziale “ok” dai Ministri degli Esteri dei rispettivi Paesi, Lavrov e Kuleba, nel vertice in Turchia. È stato poi lo stesso Presidente ucraino ad affermare di voler incontrare il leader del Cremlino per porre fine alla guerra in Ucraina e alla potenziale terza guerra mondiale successiva: dal Cremlino stamane la risposta è tendenzialmente positiva, «non è esclusa la possibilità di un incontro Putin-Zelensky», fa sapere il portavoce del Presidente, Dmitri Peskov. Certo, la volontà di incontrarsi non impedisce lo scambia di accuse sempre più gravi tra le due cancellerie: da Kiev Zelensky rilancia stamattina, «Mariupol e Volnovakha sono completamente bloccate. Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c’è stato il cessate il fuoco». Non solo, vicino Mariupol – conclude il Presidente – «carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita». Rispetto all’invito di Mosca di un possibile incontro tra i presidenti, Zelensky spiega alla CNN facendo riferimento al vertice da Erdogan di ieri, «E’ positivo si siano incontrati, ma purtroppo possiamo dire che non è il ministro degli Esteri russo a prendere la decisione finale. Viene presa da una sola persona l’ultima decisione sullo stop alla guerra, su un cessate il fuoco, sul ritiro delle truppe». Nell’ultimo briefing con la stampa venerdì mattina il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha ribadito però che al momento la Nato «non vuole la guerra aperta con la Russia».

LEGGI ANCHE:

DONBASS, ATTESA, VARIABILE KIEV/ "Putin ha bisogno di Zelensky"

© RIPRODUZIONE RISERVATA