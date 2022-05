Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Russia: “sfondata difesa Ucraina nel Lugansk”

GUERRA NEL DONBASS: “LUGANSK, SFONDATA DIFESA UCRAINA”

Una terza guerra mondiale in “latenza” da 91 giorni, un conflitto che non accenna a diminuire sul campo e un dialogo tra i due contendenti – Russia e Ucraina (o forse più in generale, Russia-Occidente) – che stenta ancora a decollare.

La guerra non si ferma ed è di oggi la notizia dal Donbass dell’avanzata ulteriore delle truppe russe verso la conquista del Lugansk: «Le unità delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, con il supporto dell’esercito russo, hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg, nella regione di Lugansk», lo annuncia l’ambasciatore dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk in Russia, Rodion Miroshnik su Telegram. Mentre prosegue l’avanzata nel Donbass, con raid e bombe continui a Severodonetsk – per il capo dell’amministrazione militare Sergy Gaidai, «Stanno semplicemente cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra» – si segnalano vittime e feriti nell’ultimo bombardamento su Zaporizhzhia, città a Sud dell’Ucraina. Sono stati lanciati in tutto quattro missili da crociera: uno ha colpito un centro commerciale nel distretto di Oleksandrivskyi, altri due hanno colpito strutture civili nel distretto di Shevchenkivskyi. Il quarto missile è stato abbattuto dalla difesa aerea ucraina, riporta l’agenzia Ukrinform.

LA TERZA GUERRA MONDIALE TRA ARMI, SANZIONI E GRANO: SPIRAGLI DI DIALOGO?

Le sanzioni dell’Europa, il sostegno in armi ed economia all’Ucraina e ancora l’emergenza mondiale del grano rendono il conflitto a Kiev su scala sempre più globale, con il rischio continuo di una “terza guerra mondiale” ben oltre la già rottura dei rapporti diplomatici tra Occidente e Russia.

Una piccola ma importante novità sul fronte alimentare arriva dal Cremlino, con il vice ministro degli Esteri, Andrey Rudenko che si è detto disposto a dialogare con tutti i partner internazionali in merito alle forniture di grano dall’Ucraina. Dopo gli appelli di Onu, Ue e Usa affinché la Russia sblocchi le navi ancora ferme nei porti ucraini con tonnellate di grano, Mosca fa scorgere un minimo di apertura: «siamo pronti a fornire un corridoio umanitario per le navi che trasportano prodotti alimentari fuori dall’Ucraina», fa sapere ancora Rudenko, rispondendo all’appello lanciato dall’Occidente. Come condizione, la Russia di Putin chiede di eliminare le sanzioni contro di loro: «Risolvere il problema alimentare richiede un approccio globale, compresa la rimozione delle sanzioni e restrizioni imposte alle esportazioni russe e alle transazioni finanziarie russe. Richiede inoltre che l’Ucraina sdogani tutti i porti dove si trovano le navi. La Russia è pronta a fornire i necessari passaggi umanitari, cosa che fa ogni giorno», conclude il vice di Lavrov. Prosegue intanto il negoziato difficile tra Mosca e Kiev sul destino dei prigionieri dell’Azovstal: sempre Rudenko ha spiegato all’Interfax che la Russia è disposta a discutere «di uno scambio di prigionieri ucraini e russi solo dopo che i combattenti ucraini che si sono arresi nell’acciaieria Azovstal di Mariupol saranno stati processati».

