Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ 12mila intrappolati a Severodonetsk

GUERRA NEL DONBASS: 12MILA INTRAPPOLATI A SEVERODONETSK

97 giorni di guerra in Ucraina e ancora non un “filo” di tregua per lo scontro sul campo che Kiev continua a definire «prodromo di una terza guerra mondiale»: mentre l’Europa e la Russia proseguono nello scontro a distanza a suon di sanzioni e “ritorsioni” energetiche, la battaglia nel Donbass rappresenta al momento l’obiettivo massimo del Cremlino (come del resto ribadito ieri dal Ministro degli Esteri Lavrov, «priorità liberare Donetsk e Lugansk»).

Gazprom sospende forniture di gas verso l'Olanda/ "Mancato pagamento in rubli"

Scenari di alta tensione in Ucraina si segnalano nelle aree di Kharkiv e soprattutto a Severodonetsk: qui il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato stamane che sarebbero addirittura 12mila i civili ancora intrappolati nella città orientale del Lugansk. In uno scenario che si avvicina sinistramente a quanto vissuto fino a poche settimane fa a Mariupol, le truppe ucraine sono sempre più assediate dalle forze russe e filo-russe. «Sono inorridito nel vedere Severodonetsk, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l’epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina», ha dichiarato il segretario generale del Consiglio norvegese, Jan Egeland. Secondo il report dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, l’esercito russo è in avanzamento verso Severodonetsk: dopo il bombardamento ieri che ha ucciso – tra gli altri – il giornalista francese di BfmTV Frederic Leclerc Imhoff, l’evacuazione dalla regione di Lugansk è stata interrotta drasticamente.

Consiglio Europeo, accordo sanzioni Russia/ Embargo petrolio via mare: nuova bozza Ue

LA TERZA GUERRA MONDIALE: GRANO E SANZIONI, LO SCONTRO RUSSIA-OCCIDENTE

La guerra sul campo e la terza guerra mondiale su economia, cibo ed energia: la situazione conseguente alla guerra tra Russia e Ucraina nell’Est dell’Europa sta peggiorando, con lo scontro ormai su tutta la linea tra Occidente e Mosca. Nonostante qualche spiraglio di apertura su nuovi negoziati – per lo sforzo promosso da Turchia, Italia, Francia e Germania – il livello di scontro è ancora molto alto.

Nella notte il Consiglio Europeo straordinario ha raggiunto l’accordo di massima sul sesto pacchetto di sanzioni Ue verso la Russia: in particolare, vi sarà un embargo al petrolio russo in arrivo via mare in Europa (deroga invece per il greggio via oleodotti, su richiesta di Ungheria-Repubblica Ceca-Slovacchia). Il Cremlino ha replicato che si rivolgerà ad altri compratori, ma è poi sulla partita del gas e del grano che si rischia di vedere “saltare” il banco ulteriormente rispetto alle già pesanti sanzioni. Secondo il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, la soluzione migliore per esportare il grano bloccato in Ucraina è «lanciare un’operazione internazionale nel Mar Nero con l’aiuto di Paesi amici disposti a inviare le loro navi per sminare le acque e scortare il passaggio dei cargo, a cominciare da Odessa». Lo sblocco, secondo Kiev, deve avvenire nel giro di due settimane altrimenti si avrebbero conseguenze devastanti per i raccolti fermi da giorni sulle navi cargo. Se è vero che il Ministro degli Esteri Lavrov si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno per discutere di «corridoi sicuri per il grano», a livello europeo si guarda con apprensione alla possibilità di fornire “scorta navale” alle navi cariche di grano, temendo infatti possibili conseguenze belliche ad eventuali attacchi della Russia.

DIALOGO CON MOSCA?/ Dopo il "piano Di Maio" potremmo ancora salvare la faccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA