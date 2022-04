Terza guerra mondiale/ Ultime notizie Ucraina: raid Donbass. Russia: Italia indecente

‘TERZA GUERRA MONDIALE’ IN UCRAINA: CONTINUANO I RAID NEL DONBASS

Non c’è solo Bucha nella tragedia da “terza guerra mondiale” in corso in Ucraina da ormai 43 giorni: nel giorno in cui l’Europa sgancerà nuove sanzioni contro la Russia e con la guerra su gas e materie prime che rischia di provocare una nuova crisi economica internazionale, il problema più grave resta lo scontro sul campo tra Est Ucraina e Donbass bombardati ad intermittenza tutti i giorni.

La potenziale “terza guerra mondiale” spaventa la comunità internazionale ma spaventa per primi i cittadini ucraini, costretti alla resistenza su diverse aree del Donetsk e del Luganks: da Mariupol a Kharkiv, fino alle porte di Kiev a Gostomel dove i combattimenti sono finiti dopo la ritirata sostanziale dell’esercito russo, ma dove il territorio va sminato completamente e per questo è stato convocato un coprifuoco notturno per tutta la settimana. L’Ucraina annuncia di voler aprire oggi dieci corridoi umanitari, con Mariupol che torna a vedere la possibilità di far evacuare più civili possibili dopo un assedio che dura ormai da un mese e mezzo. «Fino a ieri sera erano 320 i civili trovati uccisi. Gli specialisti stanno ora lavorando sui corpi: specialisti forensi, agenti delle forze dell’ordine, ma il numero di corpi scoperti cresce ogni giorno. Si trovano in tenute private, parchi, piazze, dove era possibile, quando non c’erano bombardamenti, seppellire i corpi. La gente cercava di seppellire i morti in modo che i cani non li portassero via. Quasi nel 90 per cento dei casi sono ferite da proiettili, non schegge», è invece la denuncia che arriva da Bucha con il sindaco Anatoly Fedoruk.

SANZIONI E GAS, RUSSIA: “ITALIA INDECENTE”. RISCHIO GUERRA LUNGA

Proprio il massacro visto alle porte di Kiev rappresenta ancora il punto di massima tensione nelle relazioni internazionali tra Russia e Occidente: il nuovo giro di sanzioni in arrivo oggi (dopo lo scontro diplomatico avvenuto tra Germania e resto dell’Europa) dalla Commissione Europea non fa che aggiungere benzina al fuoco della “terza guerra mondiale” diplomatica in atto contro Mosca.

Dopo la ferma presa di posizione del Premier Draghi sulle sanzioni alla Russia, la reazione del Cremlino non si è fatta attendere: «La posizione della leadership italiana sulle samzioni alla Russia è indecente», attacca la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova riferendosi al Governo italiano. «In questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano. E ora l’Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese. Questa non è la posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione. Questa è semplicemente una posizione indecente», ha poi aggiunto la collaboratrice del Ministro Lavrov. Anche dall’Ucraina arrivano però pesanti contestazioni alle sanzioni europee, in questo caso perché considerate troppo “tenere”: «Noi insistiamo nel chiedere l’embargo al petrolio e al gas russo, la piena disconnessione da swift, i porti chiusi. Spero che non si arrivi a una situazione in cui servono altri shock come Bucha per imporre nuove sanzioni, non posso credere che il popolo ucraino debba soffrire così tanto per convincere i politici europei ad agire», ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Consiglio atlantico. Lo stesso diplomatico di Zelensky ha poi aggiunto: «la mia agenda oggi a Bruxelles è molto semplice, ha solo tre temi: armi, armi, armi». Sul tema sanzioni è poi intervenuto anche il Presidente Zelensky, che domani accoglierà a Kiev la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: «I Paesi occidentali hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa. Vengono bloccati i nuovi investimenti in Russia, vengono applicate restrizioni contro diverse banche sistemiche in Russia, vengono aggiunte sanzioni personali e altre restrizioni. Questo pacchetto ha un aspetto spettacolare. Ma non è sufficiente», ha spiegato in un video notturno dalle strade di Kiev. Ad aggiungere ancora peso e complicanza alla guerra già destinata ad “allungarsi” ulteriormente vi è poi lo scontro tra il Cremlino e la Francia, con Bucha ancora sullo sfondo: l’Eliseo ha convocato l’ambasciatore russo dopo che stanotte la rappresentanza diplomatica in Francia ha postato immagini del massacro di Bucha, scrivendo “Set cinematografico, città di Bucha“. Il ministro per gli Affari europei, Clement Beaune, ha commentato «Oltre la vergogna. Stop».

