Terza maglia Inter 2020-21/ Foto: come quella di Ronaldo nella Coppa Uefa 1998

La terza maglia dell’Inter 2020/21 ci riporta indietro nel tempo a quella finale di Coppa Uefa vinta da Ronaldo e compagni nel 1998. Presenterà infatti bande nere e grigie orizzontali, inserti neri su braccia e colletto e sponsor tecnico e commerciale in giallo. La Nike ha presentato questo nuovo modello che celebra quella che viene definita la “jersey culture” degli anni novanta. Il look sarà completato da pantaloncini e calzettoni neri che richiameranno ovviamente la banda presente sulla maglia. La maglia sarà disponibile presso il Nike Milano e negli Store dell’Inter, sia fisici che online, dal 23 settembre prossimo. Si partirà però con la via preferenziale per Nike members, titolari della tessera Siamo Noi e soci di Inter Club oltre che abbonati alla prossima stagione.

Terza maglia Inter 2020-21, quando sarà utilizzata?

Quando sarà utilizzata la terza maglia dell’Inter per la stagione 2020-21 che va ad iniziare tra poco più di dieci giorni? Il kit sarà utilizzato nei match europei, quindi i tifosi sperano di vederla a lungo in Champions League con la possibilità di andare oltre i gironi di qualificazione senza essere retrocessi in Europa League come nella scorsa stagione. La maglia prende ispirazione dall’Air Max 97 Silver Bullets con dei colori ispirati al club e che si basa sulla produzione Air Max 270. Impossibile non pensare alla penultima grande vittoria in Europa della squadra meneghina che con una maglia praticamente uguale trionfò, grazie anche a Ronaldo il Fenomeno, nella Coppa Uefa del 1998. A dieci anni esatti dal Triplete a Milano c’è voglia di sognare nuovamente grande calcio e anche solo una maglietta può rappresentare un inizio.

Foto, la terza maglia dell’Inter

👕 | TERZA MAGLIA Strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, ecco la terza maglia 20/21! Scopri di più 👉 https://t.co/x7o9r5d0dI@nikefootball pic.twitter.com/kj3jsSBsnk — Inter (@Inter) September 7, 2020





