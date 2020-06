Tesoro di Forrest Fenn scoperto dopo 10 anni/ L’annuncio: “La caccia è finita”

Pubblicità

Scoperta sensazionale negli Stati Uniti: un tesoro che migliaia di persone hanno cercato per anni ma che nessuno aveva mai trovato. Stiamo parlando precisamente del tesoro che il collezionista d’arte Forrest Fenn aveva nascosto nelle Montagne Rocciose. Un bottino davvero invidiabile in quanto costituito da uno scrigno d’oro pieno di diamanti, smeraldi e oggetti antichi per un valore superiore al milione di dollari. Dopo 10 anni il collezionista d’arte 89enne, ancora in vita, ha ricevuto una foto del tesoro trovato, per poi annunciare sul proprio sito: “La caccia al tesoro è finita, lo scrigno è stato trovato esattamente dove lo avevo nascosto 10 anni fa”. Fenn aveva dato il via a quest’avventura da film, dieci anni fa, annunciando appunto di aver nascosto nelle Rocky Mountain un bottino “da pirata” del valore milionario. Nel tempo, Fenn aveva piazzato vari indizi per provare a stuzzicare i partecipanti al ritrovamento dello scrigno contenente i preziosi, ma mai nessuno, almeno fino ad oggi, era riuscito nell’intento.

TESORO DI FORREST FENN SCOPERTO: “NON SO CHI L’ABBIA TROVATO”

Dopo circa 350mila persone che hanno tentato l’impresa, alla fine, un fortunato scopritore ce l’ha fatta: “Non so chi sia stato a trovare il tesoro – ha raccontato Fenn, aggiungendo che il messaggio che ha ricevuto era in forma anonima – ma so che a portarlo nel punto esatto è stata la poesia contenuta nel mio libro”. Il libro a cui fa riferimento Fann è “The Thrill of the Chase”, autobiografia pubblicata nel 2010, al cui intero si trova una poesia con alcuni indizi che permettono appunto di risalire alla posizione del tesoro. Pare che l’uomo sia di origini asiatiche stando ad alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, ma ha scelto l’anonimato evitando il rischio di furti o di eventuali ritorsioni da parte di malintenzionati. “Mi congratulo – ha aggiunto Fenn – con le migliaia di persone che hanno partecipato alla ricerca e spero che continueranno ad essere attratte dalla promessa di altre scoperte“.



