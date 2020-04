Test anticorpi Coronavirus prodotto in UK/ Preciso al 99%, distribuito entro maggio

Pubblicità

Altro, importante passo in avanti per la comunità scientifica e per l’intera umanità nella lotta contro il Coronavirus: un nuovo test anticorpale è stato prodotto in UK, nel Regno Unito, ed è in grado di verificare con una precisione pari al 99% chi sia stato infettato dal Covid-19. Gli specialisti di diagnostica globale Abbott, che possiede una sede in Gran Bretagna a Maidenhead, hanno riferito che saranno spediti milioni di test in tutta Europa entro la fine di maggio. È stata proprio la loro azienda a sviluppare questo prodotto, che ha già ottenuto il marchio CE, a testimonianza della sua conformità alle norme di sicurezza previste dall’Unione Europea e che sarà quindi utilizzato nei laboratori di tutto il Regno Unito per cercare gli anticorpi che si formano negli individui dopo essere stati infettati dal virus. Nelle prove effettuate, Abbott ha affermato che il test anticorpale ha mostrato una sensibilità superiore al 99% quattordici giorni dopo lo sviluppo dei sintomi in 73 pazienti positivi al Coronavirus.

Pubblicità

TEST ANTICORPI CORONAVIRUS PRODOTTO IN UK: “SVOLTA CRUCIALE”

Il dottor Simon Clarke, professore associato di microbiologia cellulare presso l’Università di Reading, ha dichiarato alla testata giornalistica “The Independent” che lo sviluppo del test è “molto significativo. Esso rivela se un uomo sia mai stato esposto al virus e se abbia generato una risposta immunitaria. Quello che non può fare è dire se si sia ottenuta l’immunità o meno. Avere anticorpi in sé e per sé non dà l’immunità protettiva: potrebbe farlo, ma al momento non lo sappiamo”. Il dottor Clarke ha aggiunto che il test è stato utile alle autorità, perché ha mostrato come il virus si è mosso attraverso la popolazione, ma per il pubblico in generale non è di immediata necessità. Come funziona il prodotto della Abbott (che, peraltro, può essere utilizzato nelle macchine già presenti nei laboratori di tutto il Regno Unito)? Il test identifica la proteina IgG che l’organismo produce dopo essere stato infettato dal Coronavirus e questa può rimanere nell’organismo per mesi ed eventualmente anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA