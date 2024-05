Test Medicina 2024, oggi prima sessione: nuovo metodo d’esame/ Domande, quando arrivano soluzioni e risultati

Al via alle ore 13 il nuovo test di Medicina per 60mila candidati circa a fronte di poco meno di 21mila posti, ma è prevista una seconda sessione, disponibile anche per gli studenti che oggi partecipano al test, è in programma il 30 luglio. Infatti, i candidati potranno poi, alla luce dei risultati ottenuti, scegliere il punteggio migliore ai fini della graduatoria. Quella odierna è la prova in cui debutta il nuovo metodo d’esame: i 60 quesiti vengono estratti dai 3.500 che sono stati pubblicati online il 5 maggio, con le soluzioni. C’è sempre grande curiosità per quanto riguarda le domande sulla cultura generale, perché suscitano sempre polemiche, in quanto non sono attinenti con la Medicina: quest’anno però la categoria riporta un altro nome, cioè “competenze di lettura e conoscenze“.

Stando a quanto riportato da Repubblica, che ha spulciato il “database” da cui verranno presi i quesiti, vi sono domande ad esempio sul giornalista Tiziano Terzani, sul libro “Ferrovie del Messico” di Gian Marco Griffi che è stato candidato allo Strega, ma anche su Pnrr, Irpef, Irap e Mes. Sono stati scovati anche quesiti sull’enciclica Laudato sii e su Sandra Milo, ma precisiamo che la maggior parte delle domande riguardano le categorie più scientifiche, cioè Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, Ragionamento logico e problemi.

TEST MEDICINA 2024, COSA SERVE E LE DATE DA SEGNARE

Gli studenti si stanno presentando nelle sedi del Test Medicina 2024 in base all’ordine di convocazione fissato dal proprio ateneo di riferimento, muniti di documento di identità valido, ricevuta di iscrizione online di Universitaly, che però non viene richiesta da tutti gli atenei, e ricevuta di pagamento per quanto riguarda il contributo della prova. Visto che la fine del test è prevista alle ore 14:40, bisognerà attendere qualche ora per visualizzare domande e soluzioni della prova sul portale, caricate dal Ministero dell’Istruzione.

Per quanto riguarda invece i risultati, la pubblicazione avverrà in forma anonima il 6 giugno, quindi consigliamo ai candidati di conservare il codice etichetta per effettuare i controlli. Invece, dal 19 giugno su Universitaly sarà caricata la propria prova insieme al punteggio ottenuto. Per la graduatoria, a cui si accede ottenendo almeno 20 punti, dovrete aspettare invece il 10 settembre, ma si tratta solo di un punteggio minimo, quindi ottenerlo non comporta l’accesso automatico al corso di laurea, perché conta la posizione in graduatoria, in base ai posti disponibili e, appunto, ai voti.

COME SI SONO PREPARATI GLI ASPIRANTI MEDICI

Stando alle informazioni raccolte da thefaculty, applicazione e strumento di orientamento e preparazione dei test d’ingresso all’università, le materie in cui gli studenti si sono preparati di più sarebbero biologia e chimica, quindi la logica potrebbe essere stata tralasciata da molti perché ritenuta da un lato meno importante per la preparazione e meglio gestibile facendo leva sulla memoria, su cui si punta anche per altre materie. Ma dall’indagine svolta in vista del Test Medicina 2024 sono emerse differenze a livello di preparazione per zona geografica: ad esempio, Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Lombardia sono le regioni dove è stato usato maggiormente il percorso di preparazione dell’app con i quesiti, mentre quelle che vantano più risposte giuste sono Molise, Sicilia, Campania e Liguria. Fanalino di coda Marche, Valle D’Aosta, Toscana e Umbria. Invece, Testbusters ha pubblicato i dati di un sondaggio effettuato su oltre mille aspiranti medici della sua community da cui è emerso che oltre 7 sy 10 non hanno giudicato molto difficili le domande della Banca dati.











