Test Professioni Sanitarie 2020/ Domande, punteggio e risultati: boom infermieristica

Si apre oggi il terzo grande appuntamento per l’accesso alle università italiane, con il test Professioni Sanitarie 2020 che vede 72.522 candidati per 26.602, con autentico “boom” su infermieristica (ben 1.602 candidati in più rispetto allo scorso anno). Dalle ore 12 in tutti gli atenei del Paese si svolgono – con le nuove modalità anti-Covid già viste per Veterinaria e Medicina – i test della durata di 100 minuti: 60 quesiti da risposta multipla che provvederanno alla selezione per l’accesso programmato in facoltà come infermieristica, fisioterapia, ostetricia, dietistica e in generale tutte le facoltà legate all’aspetto sanitario, escluso Medicina e Veterinaria. Mentre la scuola italiana si appresta al grande ritorno in classe dal 14 settembre con l’incognita delle distanze, mascherine e contagi, l’università già da inizio settembre ha dovuto sottostare alle nuove normative non con pochi problemi, come hanno evidenziato i primi giorni di test nazionali: oggi con Professioni Sanitarie saranno molti gli atenei impegnati alla selezione scritta. Serve portare con sé per svolgere appieno il test d’ingresso – oltre a mascherina e autocertificazione attestante contatti e stato di salute – documento di identità in corso di validità; ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al test; ricevuta di iscrizione online al portale online Universitaly, scaricabile dalla propria area personale. I risultati del Test Professioni Sanitarie saranno disponibili nelle prossime settimane, con tanto di graduatoria disponibile su Universitaly: le soluzioni invece alle singole domande saranno disponibili nel pomeriggio/serata di oggi sul portale del proprio ateneo dove si è svolto il compito.

COME FUNZIONA IL TEST PROFESSIONI SANITARIE: DOMANDE E PUNTEGGI

Dei 60 quesiti presenti nel Test Professioni Sanitarie 2020 ben 12 domande riguardano la Cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di matematica e fisica: sono a disposizione 100 minuti per svolgere la prova scritta, rispondendo ai 60 quesiti con particolare modalità di calcolo punteggio. Ogni risposta esatta farà guadagnare 1.5 punti, ogni risposta non data 0 punti, e ogni errata costerà una penalità di -0.4 punti. Il punteggio massimo totalizzabile al test odierno è 90 punti mentre la soglia minima per essere inseriti in graduatoria è pari a 20 punti. In merito alla specifica graduatoria che verrà stilata dopo i test odierni, sono due i criteri che saranno utilizzati: o per preferenza, o per punteggio, a discrezione delle singole università. In pratica, nel primo caso viene stilata la graduatoria sulla base delle scelte dei candidati aspiranti ad entrare nelle varie Professioni Sanitarie: nel secondo caso invece, gli atenei faranno un’unica graduatoria sulla base del punteggio raggiunto dai candidati. Come avviene ogni anno – e non fa eccezione la stagione del Covid-19 – non vi sono particolari problematiche di “selettività” nella maggiorparte delle professioni sanitarie, con il rapporto 1,5 candidati per ogni posizione disponibile. I test dove invece vi è maggiore concorrenza sono ostetricia, dietistica e fisioterapia: 1 posto ogni 11 candidati fisioterapisti, su su 7 per il ruolo di ostetrica-o, 1 ogni 8,5 per diettstica.



