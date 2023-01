Testamento di sangue/ Su Rete 4 il film con Jock Mahoney

Testamento di sangue, film del pomeriggio di Rete 4

Testamento di sangue va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 17:00. La pellicola è stata realizzata nel 1958 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Universal International Pictures la quale si occupava anche della distribuzione delle sale cinematografiche italiane. La regia è stata firmata da Richard Bartlett con soggetto e sceneggiatura ideati e scritti da Montgomery Pittman.

Il montaggio del film è stato curato da Patrick Mccormack mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philip H. Lathrop. Nel cast ci sono attori famosi di quel periodo storico tra cui Jock Mahoney, Kim Hunter, Tim Hovey, Gene Evans, Tom Drake, Lon Chaney Jr. e William Campbell. La principale protagonista femminile di questo film è l’attrice americana Kim Hunter nata a Detroit nel novembre del 1922 è scomparsa a New York nel settembre del 2002.

Rimasta praticamente orfana del padre a soli 3 anni ha potuto seguire sua madre nell’attività di pianista ma ben presto maturò la passione per il mondo del cinema con una carriera avviata già nel 1943 con la partecipazione alla ripresa della pellicola La settima vittima per la regia di Mark Robson. Dopo qualche mese è stata inserita anche nel cast del film Eravamo tanto felici diretto da Edward Dmytryk mentre negli anni successivi ha recitato in pellicole di enorme successo tra cui Scala al paradiso, Un tram che si chiama Desiderio, Tutto può accadere, Colpevole innocente, Al centro dell’uragano, Il pianeta delle scimmie, Un uomo a nudo, L’altra faccia del pianeta delle scimmie, Mezzanotte nel giardino del bene e del male e Lilith – La dea dell’amore.

Testamento di sangue, la trama del film

Leggiamo la trama di Testamento di sangue. Siamo nel vecchio e selvaggio West con un minatore che da tanti anni si occupa di questo genere di attività in una montagna che sembra essere del tutto priva di sostanze e metalli preziosi. Un giorno come gli altri mentre sta per ritornare dalla sua miniera, fa una scoperta sensazionale ossia quella che aveva sempre desiderato e immaginato lungo la sua vita. Infatti, l’anziano minatore si rende conto che proprio in quella miniera c’è un enorme giacimento d’oro che lo renderà ricco per generazioni e generazioni.

Dopo aver fatto questa scoperta inizia a pensare nel modo più opportuno di poter gestire il tutto e mettere al riparo quella ricchezza dalle mani di furfanti e criminali di vario genere. Purtroppo non fa a tempo ad organizzarsi che si ritrova all’ingresso della miniera tre strani tipi che non aveva mai visto prima e che sembrano essere in cerca di informazioni per continuare il loro viaggio. In realtà queste tre persone erano riuscite a rendersi conto di quello che era successo ed ora erano pronte ad uccidere il vecchio minatore per mettere per sempre le mani sul giacimento d’oro. Tuttavia il minatore non era per niente disposto a farsi da parte anche perché aveva speso tanti anni della sua vita per questo genere di sogno e proprio ora che si era realizzato voleva difenderlo con tutte le proprie forze.

Il minatore prende il suo fucile e ingaggia uno scontro a fuoco drammatico durante il quale riesce ad uccidere due di quelle persone mentre il terzo scappa. Purtroppo, anche il minatore viene colpito in maniera mortale e decide per questo di utilizzare le ultime forze che gli rimangono per scrivere un testamento. In questo che diventerà un documento ufficiale viene raccontato quanto accaduto e della sua straordinaria scoperta evidenziando la volontà che tutto i giacimento possa arrivare direttamente ai suoi eredi.

Per sua fortuna questo testamento arriva nelle mani di un ranger che oltre ad essere un uomo di legge è anche estremamente serio e scrupoloso per cui si fa carico della vicenda e si mette immediatamente in marcia innanzitutto per reperire gli eredi del minatore e in secondo luogo anche per rintracciare il terzo malvivente che dovrà essere arrestato e assicurato alla legge. Così ha inizio una incredibile avventura che porterà il ranger ad attraversare tutto il deserto del Texas e ritrovarsi in piccoli villaggi alla ricerca di persone di cui sa pochissimo.











